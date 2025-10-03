Notícias ao Minuto
Morre Patricia Routledge, estrela de Keeping Up Appearances, aos 96 anos

De acordo com a agência britânica PA Media, Patricia morreu pacificamente enquanto dormia. Em comunicado, seu agente afirmou que, mesmo aos 96 anos, a atriz mantinha “a mesma paixão pelo trabalho e pelo contato com o público”.

© Getty Images - Samir Hussein/WireImage

03/10/2025 13:15 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Patricia Routledge

Morreu nesta sexta-feira (3), aos 96 anos, a atriz britânica Patricia Routledge, famosa pelo papel de Hyacinth Bucket na série de comédia Keeping Up Appearances, exibida pela BBC entre 1990 e 1995 e conhecida no Brasil como "Sua Excelência, a Senhora Maioral"

 

Nascida em 1929, Patricia Routledge começou a carreira no teatro nos anos 1950, chegando ao prestigiado circuito do West End, em Londres, e depois à Broadway, em Nova York. Em 1968, conquistou o Tony Award de melhor atriz em musical pelo espetáculo Darling of the Day.

Ao longo da trajetória, brilhou em musicais, dramas e comédias. Em 1988, recebeu o Prêmio Olivier de melhor atriz por sua atuação em Candide. Na TV, destacou-se também em Victoria Wood: As Seen on TV, Talking Heads e A Lady of Letters, que lhe rendeu indicação ao Bafta.

Mas foi Hyacinth Bucket, a excêntrica e obcecada por etiqueta de Keeping Up Appearances, que a tornou um ícone da comédia britânica e lhe garantiu duas indicações ao Bafta. O papel marcou gerações e consolidou Patricia Routledge como uma das atrizes mais lembradas da televisão britânica.

