'As pessoas adoram uma fofoca', diz Vitória Strada sobre romance com Boca Rosa

Vitória Strada se surpreendeu com a repercussão de uma declaração de Bianca e disse: "Não tenho nada a esconder", em entrevista ao Globo

03/10/2025 16:00 ‧ há 2 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitória Strada, 28, falou sobre o romance que teve com Bianca Andrade, 30, a Boca Rosa.

 

O QUE ACONTECEU

Bianca abriu o coração em um podcast sobre o affair com a atriz no ano passado. "nesta sexta-feira (03) a gente é amiga. Vitória é maravilhosa, uma fofa", contou ao podcast "Match O Papo" sobre o envolvimento que aconteceu antes do confinamento de Vitória para o BBB.

Strada se surpreendeu com a repercussão e disse: "Não tenho nada a esconder", em entrevista ao Globo. "As pessoas adoram uma fofoca, é natural essa curiosidade. [...] As pessoas sabem da minha vida. Lógico que eu não fico falando: 'Olha, gente, quinta-feira passada eu fiz tal coisa'. Mas, quando sai alguma matéria, eu não me importo", disse a atriz.

Eu e Bianca ainda somos amigas. Eu a admiro muito, ela é uma mulher incrível. Ela está namorando agora e temos total respeito pela vida uma da outra. Isso é o mais legal de tudo. Continuo e quero continuar sendo amiga dela Vitória Strada

A atriz, que foi noiva de Marcella Rica e nesta sexta-feira (03) namora Daniel Rocha, não entende a comoção do público acerca da sua sexualidade. "O BBB trouxe um pouco essa compreensão de que sou atriz, bissexual e tudo isso faz parte de mim. Eu não quero que nenhuma dessas caixinhas seja mais forte do que eu. [...] Até nesta sexta-feira (03) algumas pessoas falam: 'Mas antes ela não estava com uma mulher?'. Isso é ser bissexual. [...] Eu acho estranho tanta comoção em cima de um assunto que era para ser mais natural."

Ela contracena com o namorado em um novo filme que se passa nas enchentes que aconteceram no Sul. Vitória interpreta Rafaela, que vai devolver o cachorro Pingo à dona, mas ele foge e, durante a jornada para encontrar o pet, a personagem passa pelos locais afetados pelas chuvas.

