Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam finais de 'Vale Tudo' no Rio

A gravação revelou que a trama pode ter um salto no tempo em seus capítulos finais; as últimas semanas da novela 'Vale Tudo' prometem fortes emoções

© AgNews

Folhapress
03/10/2025 21:23 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima foi de romance e leveza na manhã desta sexta-feira (3), quando Alice Wegmann e Humberto Carrão foram vistos gravando sequências decisivas de "Vale Tudo" na Praia do Grumari, no Rio de Janeiro.

 

O registro faz parte das últimas cenas da novela, que se encerra em 17 de outubro, e indica um desfecho positivo para o casal Solange e Afonso, interpretados pelos atores.

A gravação revelou que a trama pode ter um salto no tempo em seus capítulos finais. Nas imagens, os personagens aparecem aproveitando um dia ensolarado na praia acompanhados dos filhos gêmeos.

Para preservar a logística e evitar a exposição de bebês no set, a produção optou por usar objetos de cena que simulavam a presença das crianças, enquanto Wegmann e Carrão improvisavam momentos de interação carinhosa com os "pequenos".

Outro detalhe chamou a atenção: Carrão já não usava a prótese de maquiagem que o deixava careca durante o período em que Afonso lutava contra a leucemia. O recurso, adotado pela equipe de caracterização da Globo, foi abandonado para marcar a fase de recuperação do personagem, que agora surge saudável e ao lado da família.

As últimas semanas da novela prometem fortes emoções. Além da cena na praia, o público acompanhará revelações importantes, como o desfecho do mistério em torno do assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch), um dos pontos mais aguardados pelo público.

