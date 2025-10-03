Notícias ao Minuto
Hungria tem melhora e segue em hemodiálise; caso ainda é tratado como suspeita de metanol

O rapper Hungria está internado desde quinta (2), após sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas; caso do músico ainda é considerado como suspeito de ingestão de metanol

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Médicos do Hospital DF Star afirmaram nesta sexta-feira (3) que o rapper Hungria permanece internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele apresentou melhora clínica e tem expectativa de alta até segunda (6).

 

De acordo com informações médicas, o paciente está lúcido, conversando e chegou a realizar sessões de fisioterapia e uma nova sessão de hemodiálise nesta sexta.

O caso do músico ainda é considerado como suspeito de ingestão de metanol. O resultado definitivo do exame, que pode confirmar ou descartar a presença da substância, leva de cinco a sete dias para ser concluído.

Segundo o hospital, o Ministério da Saúde está apoiando as autoridades de saúde locais para tentar acelerar a análise laboratorial.

Hungria está internado desde quinta (2), após sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas.

Devido à hospitalização, o artista, que tem mais de 12 milhões de seguidores, precisou cancelar os shows que faria até o próximo final de semana.

Com o crescente registro de casos suspeitos de intoxicação por metanol, médicos recomendam que as pessoas evitem consumir bebidas alcoólicas neste momento.

