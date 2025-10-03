Rapper Sean 'Diddy' Combs é condenado a quatro anos de prisão

© <p>Getty Images</p>

Na tarde desta sexta-feira (3), foi a nunciada a sentença de Sean "Diddy" Combs pelo juiz Arun Subramanian, em audiência em tribunal de Nova York, nos Estados Unidos. O rapper foi condenado a 50 meses de prisão, o que equivale cerca de quatro anos.

Diddy tinha sido condenado por duas das cinco acusações que enfrentava, sendo que ele foi considerado culpado do crime de transporte para fins de prostituição, mas declarado inocente das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.

Preso desde setembro de 2024, o artista chegou a solicitar libertação sob fiança, mas todos os pedidos foram negados pela Justiça americana.

As penas dos crimes pelos quais Diddy foi condenado podiam chegar a 20 anos de prisão. Diddy já cumpriu pouco mais de 12 meses de prisão, que serão descontados da punição final.

A promotoria afirmava que a condenação recomendada pelo governo seria de 135 meses (pouco mais de 11 anos), mas a defesa de Diddy defendia que o rapper deveria cumprir, no máximo, 14 meses de prisão. Já o juiz sugeria que a faixa de sentença recomendada era de 70 a 87 meses (entre 6 e 7 anos) de prisão.