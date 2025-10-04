Notícias ao Minuto
Procurar

Meu maior medo é ter um piripaque de saúde, diz Ingrid Guimarães

Para atingir o bem-estar, ela recorre a vários tipos de massagem, usa canabidiol e não abre mão de consultas frequentes com especialistas. "Acho que tenho medo de ter um piripaque de saúde. É o maior medo que eu tenho", desabafou.

Meu maior medo é ter um piripaque de saúde, diz Ingrid Guimarães

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

Folhapress
04/10/2025 10:36 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

Ingrid Guimarães

ANAHI MARTINHO
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ingrid Guimarães, 53, está focada em cuidar da saúde. Em entrevista recente à Trip FM, a atriz contou que a chegada à sexta década de vida vem mudando sua relação com o corpo.

 

Para atingir o bem-estar, ela recorre a vários tipos de massagem, usa canabidiol e não abre mão de consultas frequentes com especialistas. "Acho que tenho medo de ter um piripaque de saúde. É o maior medo que eu tenho", desabafou.

"Eu estava muito, muito cansada, liguei para a minha endócrino e falei que precisava fazer um check-up urgente", conta a atriz. Ela recebeu como resposta que precisava desacelerar.

"Estou trabalhando menos. Malho todos os dias da minha vida, tenho massagem espiritual, tenho reiki, massagem rápida, um pool de massagens, terapias, banhos, canabidiol", conta ela sobre a rotina de autocuidado.

A atriz, que estreia nos cinemas na próxima quinta-feira (9) a comédia "Perrengue Fashion", revelou que encara o envelhecimento como um desafio.

"Tenho medo de envelhecer. Me sinto muito jovem, esqueço a idade que eu tenho. É como se minha alma não acompanhasse tudo que eu ainda quero fazer. A sabedoria de envelhecer, talvez eu ainda não a tenha", disse.

Leia Também: Rapper Sean 'Diddy' Combs é condenado a quatro anos de prisão

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

tragédia

Apresentadora morre ao pular do 3º andar de prédio para fugir de assalto

2

fama

Perda de Peso

Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

3

fama

Atores mirins

Atores infantis que voltaram em grande estilo depois de adultos

4

fama

A Fazenda

Briga generalizada na madrugada tem gritos, ameaças e seguranças na sede em A Fazenda 17

5

fama

Milton Nascimento

Como tem sido a rotina de Milton Nascimento, que recebeu diagnóstico de demência

6

fama

Novela

Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam finais de 'Vale Tudo' no Rio

7

fama

Justiça

Rapper Sean 'Diddy' Combs é condenado a quatro anos de prisão

8

fama

Emergência Médica

Hungria tem melhora e segue em hemodiálise; caso ainda é tratado como suspeita de metanol

9

fama

Ingrid Guimarães

Meu maior medo é ter um piripaque de saúde, diz Ingrid Guimarães

10

fama

Celebridades

Grosseiros? Famosos que perderam a paciência com os fãs