Meu maior medo é ter um piripaque de saúde, diz Ingrid Guimarães

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ingrid Guimarães, 53, está focada em cuidar da saúde. Em entrevista recente à Trip FM, a atriz contou que a chegada à sexta década de vida vem mudando sua relação com o corpo.

Para atingir o bem-estar, ela recorre a vários tipos de massagem, usa canabidiol e não abre mão de consultas frequentes com especialistas. "Acho que tenho medo de ter um piripaque de saúde. É o maior medo que eu tenho", desabafou.

"Eu estava muito, muito cansada, liguei para a minha endócrino e falei que precisava fazer um check-up urgente", conta a atriz. Ela recebeu como resposta que precisava desacelerar.

"Estou trabalhando menos. Malho todos os dias da minha vida, tenho massagem espiritual, tenho reiki, massagem rápida, um pool de massagens, terapias, banhos, canabidiol", conta ela sobre a rotina de autocuidado.

A atriz, que estreia nos cinemas na próxima quinta-feira (9) a comédia "Perrengue Fashion", revelou que encara o envelhecimento como um desafio.

"Tenho medo de envelhecer. Me sinto muito jovem, esqueço a idade que eu tenho. É como se minha alma não acompanhasse tudo que eu ainda quero fazer. A sabedoria de envelhecer, talvez eu ainda não a tenha", disse.

