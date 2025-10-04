Taylor Swift diz que turnê de 'The Life of a Showgirl' não deve acontecer tão cedo

© Emma McIntyre/TAS24/Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de "The Life of a Showgirl", novo álbum de Taylor Swift, ter quebrado diferentes recordes logo em seu lançamento, a artista afirmou que ainda não tem planos para uma turnê voltada ao disco.

"Eu fico cansada só de pensar em fazer isso de novo. Porque eu gostaria de fazer isso realmente muito bem de novo", disse ela em entrevista a BBC. No final de 2024 ela encerrou a "The Eras Tour", turnê mundial em que ela celebrou diferentes fases de sua carreira.

Lançado na madrugada desta sexta-feira (3), "The Life of a Showgirl" é o 12º álbum de estúdio da artista. O disco estreou em primeiro lugar no Apple Music e se tornou o álbum mais pré-salvo no Spotify, superando "The Tortured Poets Department", o último da cantora. Na mesma plataforma, ele também se tornou o álbum mais ouvido em um único dia de 2025, em apenas 11 horas.

A crítica recebeu o disco de forma mista. A Variety, importante revista de entretenimento dos Estados Unidos, disse que "The Life of a Showgirl" é um "álbum de alegria contagiante". Já o jornal inglês The Guardian deu duas estrelas para o disco, que afirmou ser "fraco em melodias".

Enquanto a agência de notícias Reuters avalia que "The Life of a Showgirl" apresenta "um fenômeno pop no auge de seu poder", a revista musical NME disse que se trata de um "raro erro" de Swift, com letras constrangedoras.

Ainda nos Estados Unidos, o The New York Times chamou o disco de "autoindulgente" e a Rolling Stone deu avaliação máxima ao álbum. "Swift atinge todos os seus objetivos, desde novas e emocionantes reviravoltas sonoras até uma narrativa incisiva", escreveu a crítica.

Swift anunciou o lançamento em um podcast esportivo de seu noivo, Travis Kelce, que obteve meio bilhão de visualizações, superando o recorde estabelecido pela aparição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no programa The Joe Rogan Experience.

Leia Também: Meu maior medo é ter um piripaque de saúde, diz Ingrid Guimarães