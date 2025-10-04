Apresentadora morre ao pular do 3º andar de prédio para fugir de assalto

© Reprodução / Instagram

Uma tragédia abalou a imprensa nigeriana nesta semana. A apresentadora de TV Somtochukwu Christelle Maduagwu, conhecida como Sommie, morreu aos 29 anos após pular do terceiro andar de um prédio no bairro de Katampe, em Abuja, para escapar de um assalto. O caso ocorreu na segunda-feira (29/9) e gerou grande repercussão no país, levando a polícia a abrir um inquérito e prometer uma investigação rigorosa.

Segundo o comissário de polícia Ajao Adewale, Sommie estava em seu apartamento quando criminosos armados invadiram o local. Na tentativa de escapar, ela se lançou de uma janela da cobertura do edifício. A apresentadora foi encontrada inconsciente por policiais, que a levaram imediatamente ao Hospital Geral de Maitama. Apesar dos esforços da equipe médica, foi declarada morta pouco depois.

O condomínio onde a jornalista vivia possui blocos de três andares. Durante a ação criminosa, um dos seguranças armados do prédio tentou reagir e acabou baleado. O estado de saúde dele não foi detalhado pelas autoridades.

O caso gerou forte pressão da opinião pública por respostas rápidas e efetivas. Em coletiva, Adewale lamentou o desfecho e garantiu empenho na captura dos responsáveis. “Com medo, ela pulou do terceiro andar, o último andar. É tão triste, tão lamentável”, afirmou o comissário, acrescentando que equipes especializadas foram destacadas para conduzir as investigações.

A morte de Sommie também causou grande comoção no meio jornalístico. A ARISE News, emissora em que a jovem trabalhava, divulgou uma nota emocionada em homenagem à colega. “É com pesar que a gerência e a equipe da ARISE News anunciam o falecimento de nossa querida colega, âncora, repórter e produtora. Ela não era apenas um membro querido da família ARISE News, mas também uma voz vibrante que engajava e se conectava com nossos telespectadores. Além da TV, era advogada, uma profissional consolidada e uma amiga para muitos”, destacou a direção.

A nota ressaltou ainda o impacto de sua perda: “Sua voz agora se cala, mas seu espírito, paixão e legado permanecerão como parte de nossa memória coletiva. Permanecemos em choque e pedimos uma investigação rápida, a prisão e o julgamento dos culpados”.

Formada em Direito, Sommie conciliava a atuação como advogada com a carreira na televisão, onde se destacou como repórter, âncora e produtora. Reconhecida por sua dedicação e capacidade de comunicação, construiu uma trajetória respeitada em pouco tempo, conquistando colegas de trabalho e o público.

A polícia nigeriana ainda não confirmou se os assaltantes conseguiram levar bens da apresentadora. As investigações, segundo as autoridades, seguem em andamento. A expectativa é de que novos detalhes sejam divulgados nos próximos dias, à medida que testemunhas sejam ouvidas e câmeras de segurança analisadas.

O caso expõe novamente a escalada da violência em Abuja, onde moradores têm denunciado aumento de crimes violentos e invasões a residências. Organizações da sociedade civil pedem reforço na segurança e medidas para conter a criminalidade.

Enquanto isso, amigos, familiares e colegas lamentam a morte precoce de Sommie. Nas redes sociais, internautas compartilharam mensagens de pesar e recordaram a trajetória da apresentadora. A hashtag #JusticeForSommie ganhou força, refletindo o clamor popular por respostas rápidas da polícia e punição dos responsáveis.

