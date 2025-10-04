Notícias ao Minuto
Tudo aconteceu após a festa, que devido ao problema de bebidas adulteradas com metanol, teve restrição de destilados. Apenas vinho e cervejas foram oferecidos.

Briga generalizada na madrugada tem gritos, ameaças e seguranças na sede em A Fazenda 17

© Reprodução / Record TV

Folhapress
04/10/2025 11:48 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

A Fazenda

LEONARDO VOLPATO
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma briga generalizada com direito a gritos, ameaças e muitos xingamentos, aconteceu a sede de A Fazenda 17 (Record) na madrugada deste sábado (4). Seguranças da produção precisaram intervir para evitar que Shia e Wallas se agredissem (veja mais abaixo).

 

A confusão começou após Shia dizer Wallas estava falando sobre as mulheres da casa e, segundo Wallas, teria dito que poderia agredir "dez pessoas que não revidariam". Wallas ainda disse que já sabia de casos semelhantes desse tipo relacionados ao ator e cantor do lado de fora do programa.

Então, ele foi para cima de Shia. Os dois começaram a se xingar e tiveram de ser apartados, primeiro por alguns participantes, depois por "ninjas" da Record, enviados para segurar os ânimos.

Shia chegou a ser retirado da casa por alguns momentos, mas depois retornou à sede.

