Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

Sidney Leonel, conhecido nas redes sociais como Gordão da XJ, surpreendeu ao revelar que já perdeu mais de 115 kg. O influenciador, que chegou a pesar 350 kg e atualmente está com 235 kg, contou que sua maior motivação para emagrecer é o sonho de ser pai.

Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record), ele afirmou que a vontade de formar uma família foi o que o fez mudar de vida. “Na minha cabeça foi desbloqueado um sonho que é o de ser pai. Se eu continuasse na mesmice, não iria conseguir. Por trás do Gordão da XJ existe o Sidney, que é um moleque que sonha em ser pai”, declarou.

O processo de emagrecimento começou de forma inusitada, a partir de uma aposta com amigos. Eles prometeram presenteá-lo com um carro de luxo e uma casa caso ele alcançasse a meta de perda de peso. O desafio acabou servindo como estímulo para que Sidney transformasse seus hábitos.

Apesar dos avanços, ele ainda pensa em realizar uma cirurgia bariátrica. No entanto, por recomendação médica, decidiu adiar o procedimento. “Eu não vou operar. Agora, não. Quando eu for operar, vou parar o mundo”, disse, garantindo que pretende continuar servindo de inspiração.

Confiante, o influenciador afirmou que quer se tornar “motivação nacional” e ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes.

