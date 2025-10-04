Notícias ao Minuto
Procurar

Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

O influenciador, que chegou a pesar 350 kg e atualmente está com 235 kg, contou que sua maior motivação para emagrecer é o sonho de ser pai.

Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

© Reprodução / Instagram

Guilherme Bernardo
04/10/2025 12:24 ‧ há 1 hora por Guilherme Bernardo

Fama

Perda de Peso

Sidney Leonel, conhecido nas redes sociais como Gordão da XJ, surpreendeu ao revelar que já perdeu mais de 115 kg. O influenciador, que chegou a pesar 350 kg e atualmente está com 235 kg, contou que sua maior motivação para emagrecer é o sonho de ser pai.

 

Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record), ele afirmou que a vontade de formar uma família foi o que o fez mudar de vida. “Na minha cabeça foi desbloqueado um sonho que é o de ser pai. Se eu continuasse na mesmice, não iria conseguir. Por trás do Gordão da XJ existe o Sidney, que é um moleque que sonha em ser pai”, declarou.

O processo de emagrecimento começou de forma inusitada, a partir de uma aposta com amigos. Eles prometeram presenteá-lo com um carro de luxo e uma casa caso ele alcançasse a meta de perda de peso. O desafio acabou servindo como estímulo para que Sidney transformasse seus hábitos.

Apesar dos avanços, ele ainda pensa em realizar uma cirurgia bariátrica. No entanto, por recomendação médica, decidiu adiar o procedimento. “Eu não vou operar. Agora, não. Quando eu for operar, vou parar o mundo”, disse, garantindo que pretende continuar servindo de inspiração.

Confiante, o influenciador afirmou que quer se tornar “motivação nacional” e ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes.

Leia Também: Como tem sido a rotina de Milton Nascimento, que recebeu diagnóstico de demência

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

tragédia

Apresentadora morre ao pular do 3º andar de prédio para fugir de assalto

2

fama

Perda de Peso

Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

3

fama

Atores mirins

Atores infantis que voltaram em grande estilo depois de adultos

4

fama

A Fazenda

Briga generalizada na madrugada tem gritos, ameaças e seguranças na sede em A Fazenda 17

5

fama

Milton Nascimento

Como tem sido a rotina de Milton Nascimento, que recebeu diagnóstico de demência

6

fama

Novela

Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam finais de 'Vale Tudo' no Rio

7

fama

Justiça

Rapper Sean 'Diddy' Combs é condenado a quatro anos de prisão

8

fama

Emergência Médica

Hungria tem melhora e segue em hemodiálise; caso ainda é tratado como suspeita de metanol

9

fama

Ingrid Guimarães

Meu maior medo é ter um piripaque de saúde, diz Ingrid Guimarães

10

fama

Celebridades

Grosseiros? Famosos que perderam a paciência com os fãs