A regra inegociável que William e Kate têm em relação aos filhos

© Getty Images

Como pais de três filhos – o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis –, o príncipe William e a princesa Kate enfrentam diversos desafios quando o assunto é educação.

Não é surpresa que os príncipes de Gales tenham estabelecido várias regras que os filhos devem seguir em casa, mas há uma que é considerada inegociável.

A revelação foi feita pelo próprio príncipe de Gales em uma entrevista a Eugene Levy para o programa da Apple TV+, The Reluctant Traveler.

Ao ser questionado se jantava todas as noites com os filhos, William respondeu: “Sim, absolutamente. Sentamos à mesa e conversamos, isso é realmente importante.”

O tema da tecnologia também surgiu na conversa, e foi nesse momento que William revelou a regra mais rígida: “Nenhum dos meus filhos tem celular, somos muito firmes quanto a isso”, afirmou.

Levy, então, perguntou: “Isso é muito interessante. Se seus filhos não têm celulares para jogar, do que eles brincam? O que gostam de fazer?”.

William contou que os filhos adoram brincar no trampolim. “O Louis ama o trampolim, ele é obcecado por isso — e a Charlotte também. Pelo que vejo, passam a vida pulando no trampolim, tentando superar um ao outro a maior parte do tempo. Pelo que percebo, há até uma arte nisso”, disse.

Sobre outros interesses, Charlotte faz balé e várias atividades ao ar livre. George gosta de futebol e hóquei. O herdeiro ao trono britânico acrescentou que os três também estão “aprendendo instrumentos musicais”.

No episódio, William falou ainda sobre o impacto do diagnóstico de câncer de Kate (em 2024) nas crianças. “Cada um tem seus próprios mecanismos de defesa para lidar com esse tipo de situação, e as crianças estão sempre aprendendo e se adaptando”, destacou.

“Procuramos oferecer a segurança de que precisavam. Somos uma família muito aberta, conversamos sobre as coisas que nos incomodam e nos chateiam, mas nunca sabemos ao certo quais efeitos isso pode ter”, explicou.

Para o príncipe, no fim do dia, o mais importante é “estarem lá uns para os outros”, garantindo que os filhos estejam bem.

Leia Também: Rapper Hungria mantém boa evolução e hemodiálise é suspensa