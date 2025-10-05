Influenciador Junior Dutra morre após procedimento estético malsucedido

© Reprodução

O influenciador mineiro Adair Mendes Dutra Junior, conhecido como Junior Dutra, morreu na última sexta-feira (3), aos 31 anos. Focado em conteúdos sobre beleza e cuidados pessoais, ele conquistou milhares de seguidores e era reconhecido pela leveza e humor com que abordava temas do universo estético. A notícia foi confirmada por amigos e pelo portal Leo Dias, causando grande comoção entre fãs e colegas influenciadores.

Em março, Junior realizou o procedimento estético conhecido como fox eyes, que utiliza fios de sustentação para levantar as sobrancelhas e alongar o olhar. Pouco tempo depois, começou a apresentar complicações. Em entrevista ao canal Feed TV, concedida em setembro, ele revelou ter desenvolvido uma infecção no rosto. “Assim que eu fiz o procedimento, eu senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto. Do lado direito estava tudo ok, mas no esquerdo eu sentia expulsando o fio”, contou, emocionado.

Na mesma ocasião, Junior citou Fernando Garbi como o responsável pelo procedimento. Segundo o influenciador, Garbi teria se apresentado como médico e garantido que não havia riscos. Após o surgimento dos problemas, Junior relatou que buscou ajuda no consultório, mas não recebeu o suporte esperado. “Ele falava: ‘não, isso não é o fio’. Enchia minha cabeça de coisa e até doença de pele ele disse que eu estava”, desabafou.

A morte precoce de Junior acendeu alertas sobre os riscos de procedimentos estéticos mal conduzidos e provocou debate sobre a responsabilidade de profissionais da área.

Leia Também: A regra inegociável que William e Kate têm em relação aos filhos