Vini Jr. marca dois gols com Virginia Fonseca na arquibancada

Vini Jr., de 25 anos, brilhou na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal neste sábado (4), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O atacante marcou dois gols no segundo tempo, um deles de pênalti, e foi um dos destaques da partida.

A atuação ganhou ainda mais repercussão pela coincidência da presença de Virginia Fonseca nas arquibancadas. Foi a primeira vez que a influenciadora assistiu a um jogo do Real Madrid no estádio, e a conexão entre sua ida e o desempenho do jogador logo virou assunto nas redes sociais.

Virginia compartilhou registros usando a camisa do Real Madrid antes do jogo. Nas arquibancadas, acompanhou de perto os gols de Vini Jr., que vem sendo apontado como seu possível affair.

Nas redes sociais, internautas brincaram chamando a influenciadora de “pé quente” para o clube espanhol.

“Primeiro jogo que ela vai do Real Madrid e Vini Jr. já fez dois gols... Lamento, mas a diva é pé quente demais. Será que vem aí a Vivibora sendo usada como chaveiro da sorte do Real Madrid?”, ironizou uma usuária.

Os rumores de romance entre o atacante e a influenciadora têm crescido, especialmente após um comentário de Éder Militão, companheiro de equipe de Vini, chamando os dois de “casal favorito”.

Apesar das especulações, nem Vini Jr. nem Virginia Fonseca confirmaram oficialmente qualquer relacionamento. Ainda assim, a presença dela no Bernabéu e a grande atuação do jogador alimentaram a curiosidade dos fãs.

