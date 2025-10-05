Novo disco de Taylor Swift vende quase 3 milhões de cópias em um dia

© <p>Getty Images</p>

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Só dá Taylor Swift. Um dia após o lançamento do disco "The Life of a Showgirl", a artista já estabelece mais um recorde em sua carreira: em um dia, foram 2,7 milhões de vendas tradicionais (somando físicos e digitais, sem dados de streaming), segundo dados da empresa de monitoramento Luminate.

Isso representa a maior semana de vendas da carreira dela e a segunda maior semana de vendas de qualquer álbum desde que a Luminate começou a monitorar, em 1991.

A título de curiosidade, Adele, com o álbum "25" (2015), é a detentora do primeiro lugar semanal até hoje com mais de 3,3 milhões de cópias vendidas. Mas Taylor ainda tem alguns dias para tentar bater essa meta.

E quando o assunto são os vinis, Taylor também faz história. Conforme a empresa, já são 1,2 milhão de discos vendidos nesse formato, número que quebra o recorde anterior da própria Taylor em 2024, quando "The Tortured Poets Department" vendeu 859 mil cópias em vinil na primeira semana.

