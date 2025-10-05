Notícias ao Minuto
Atrizes que já foram Bond Girls e você esqueceu

Será que essas artistas emplacaram outros sucessos depois da franquia do personagem James Bond?

05/10/2025 11:00 ‧ há 3 horas por Notícias Ao Minuto Brasil

Fama

Musas

Onde estaria 007 sem as mulheres? Morto, provavelmente. Foram inúmeras as personagens femininas que salvaram a vida do mais famoso agente secreto do cinema! Aliás, interpretar uma Bond Girl é um papel que pode abrir portas e transformar uma atriz em início de carreira em uma estrela. Mas o que essas artistas fizeram depois da franquia? Algumas emplacaram sucessos em Hollywood, ganharam até Oscars, enquanto outras não foram tão longe.

 

Na galeria, relembre as atrizes que foram Bond Girls e você talvez não lembrava.

Com câncer, Val Marchiori reencontra o irmão após 15 anos brigados

