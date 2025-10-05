Com câncer, Val Marchiori reencontra o irmão após 15 anos brigados

© Reprodução / Redes Sociais

A socialite Val Marchiori, de 50 anos, viveu neste sábado (4) um momento marcante ao reunir toda a família após quase 15 anos afastada de um de seus irmãos. O reencontro aconteceu a pedido dela, poucos dias antes do início das sessões de quimioterapia contra um câncer de mama, diagnosticado em agosto.

Visivelmente emocionada, Val compartilhou com seus seguidores no Instagram a expectativa pela chegada dos pais e dos irmãos. “Esperando meu pai e minha mãe chegar... Tô ansiosa para ver meu pai, minha mãe e meus irmãos, gente”, afirmou em vídeo publicado nos stories.

Em outro momento, ela destacou o peso simbólico do reencontro, especialmente com o irmão que não via há década e meia. “Quinze anos... é uma vida inteira de saudade, de lembranças guardadas, de histórias que ficaram suspensas no tempo. Hoje, o coração bate mais forte, a ansiedade mistura-se com a alegria. Porque reencontrar um irmão é como reencontrar um pedaço de si mesma que ficou lá atrás”, escreveu.

A socialite também refletiu sobre os laços familiares: “O tempo passou, a vida mudou, mas o amor de irmãos nunca muda. Ele apenas espera o momento certo para florescer.”

A distância entre Val e parte da família era conhecida publicamente. Em 2012, um dos irmãos, Fábio, chegou a chamá-la de “oportunista” em entrevista ao jornal Extra. Na mesma reportagem, a mãe da empresária, Vera Lúcia, relatou que recebia pensão da filha, mas lamentou a falta de proximidade afetiva.

Na véspera do reencontro, Val contou que pediu para os pais e irmãos ficarem ao seu lado neste momento delicado. “Quis deixar passar meu aniversário, que será dia 6 de outubro... preciso me preparar psicologicamente antes”, disse.

Val Marchiori passará por seis sessões de quimioterapia, programadas em intervalos de três semanas.

