Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

Garrett chegou a pesar 250 quilos e, ao longo do processo de transformação, eliminou 150, passando a pesar 100 quilos. Nas redes sociais, ele costuma reforçar que a decisão de mudar de vida foi motivada pelo desejo de ter mais saúde e qualidade de vida. “Eu tinha 250 quilos, sem sonhos e objetivos. Hoje, meu foco é em perda de peso e positividade corporal. Estou trabalhando na minha saúde um dia de cada vez e tento inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo”, afirmou.

Guilherme Bernardo
05/10/2025 12:00 ‧ há 2 horas por Guilherme Bernardo

Fama

O influenciador Garrett Olson, conhecido por compartilhar sua jornada de emagrecimento com mais de 270 mil seguidores no Instagram, revelou nesta quinta-feira (2) o resultado de uma cirurgia para retirada de excesso de pele. O procedimento foi realizado no dia 24 de setembro, após anos de espera.

 

O emagrecimento radical trouxe consequências, como a flacidez, que ele também passou a expor em seu perfil. Por isso, decidiu pela cirurgia plástica. Em sua primeira aparição pública após o procedimento, Garrett publicou uma foto ainda no hospital, sem a cinta compressora, mostrando pontos e cicatrizes da operação. Ele também comparou o corpo atual com imagens antigas, quando pesava 250 quilos.

O influenciador reforçou que a recuperação é parte da jornada de superação que vem dividindo com os seguidores. “Aproveitando cada etapa e cada conquista”, disse, reforçando que deseja inspirar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes.

