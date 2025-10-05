Gretchen renova votos de casamento com Esdras de Souza no Pará

© Rede Social

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gretchen, 66, renovou votos de casamento com Esdras de Souza, 52, em Salinas, no Pará.

Em seu Instagram, a cantora compartilhou registros do momento especial. O casal apareceu se beijando e renovando os votos a beira-mar.

Gretchen optou por um vestido bege para o look da ocasião. Esdras também usou um conjunto na mesma paleta.

O casal está junto há cinco anos e comemorando bodas de ferro ou madeira. Gretchen e Esdras se casaram em 2020 em Belém.

