Estou com a terapia em dia e não me levo a sério, diz Ed Gama sobre haters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ed Gama virou figurinha carimbada nos bastidores do Dança dos Famosos. Ele chegou no meio do programa de 2024 para uma participação pontual e ficou. Hoje comenta a competição no Domingão com Huck ao lado de Dona Déa, Lívia Andrade, Rafaela Portugal e Fernanda Paes Leme, a primeira eliminada desta edição.

Ed se diz fã de reality e se diz surpreso com o desempenho de alguns participantes. "É muito legal acompanhar trajetórias e descobrir quem você nem imaginava que dançava", diz ao F5. Ele afirma que já se imaginou na disputa da atração, mas por ser "muito competitivo" talvez se frustrasse, em caso de derrota. Melhor ficar onde está mesmo.

Ed também relata que o clima nos bastidores contraria a imagem de rivalidade que se tem de competições. Há disputa, claro, mas o que prevalece é o apoio entre participantes, celebrações calorosas à notas 10 recebidas pelos adversários e indignação com notas baixas dos jurados, consideradas injustas por eles.

Além disso, os bastidores rendem assunto para as entrevistas descontraídas que ele conduz. Ed evita cravar favorito. "Gosto de todo mundo igual", garante o apresentador. "Esse momento vai chegar, mas não sei se vou contar porque talvez isso coloque o meu emprego em risco", brinca. Segundo o humorista, a melhor parte é observar a evolução dos participante durante cada edição do programa.

"O meu trabalho me permite me divertir", define. Ele conta que seu maior sonho sempre foi poder trabalhar com o que gosta e sustentar com isso. Foi isso que o tirou de Maceió, onde era repórter de humor na TV, fazia stand-up e conteúdo para a internet.

Até que foi crescendo aos poucos até em 2024, assumir o MesaCast do BBB e Bate-Papo com o Eliminado. "Sempre usei o humor como ferramenta porque me acho um cara bem-humorado, mas a minha paixão é a comunicação, então eu tento sempre associar as duas coisas" explica.

O artista garante que agenda cheia não tem planos de ficar mais calma. "Não faço a menor ideia como dou conta, só vai acontecendo e vou tentando arrumar tempo para fazer tudo", conta. Segundo Ed, ele aceita diversos trabalhos ao mesmo tempo duas razões: prazer em trabalhar e medo de faltar trabalho. "O que me chamarem para fazer eu vou topar, já contraí muitas dívidas e preciso pagá-las", brinca. "Durmo pouco, mas durmo feliz."

Com a visibilidade, vêm também os haters, as críticas e quem não entende o humor. Uma de suas matérias para o Dança dos Famosos, fantasiado de sereia, levou nota zero da crítica. Ele diz que não se abala. "Tenho uma máxima: não me levar a sério. Eu gosto de me zoar também."

Ed conta que, nesse caso, saiu da gravação certo de ter feito sua melhor matéria. "Se essa foi a que eu mais gostei. Imagina que eu menos gostei", brinca. "É mais legal para mim como humorista tomar um zero do que tomar um 10", diz.

Ataques nas redes sociais fazem parte do processo, ele afirma. "Estou com a terapia em dia, graças a Deus." Ed explica que além das risadas, tenta também entender o motivo da crítica.

Outra estratégia que o ajuda a não se abalar é ponderar as críticas especializada com elogios do público. "Eu tomei esse zero, mas quando eu vou à farmácia perto da minha casa, a dona Maria, que me encontra sempre por lá, diz que me adora, comenta todas as coisas que eu faço no Domingão. Então eu acho massa, faz parte. A crítica de TV me deu um zero e a dona Maria que assiste TV gosta."

A sua agenda profissional fica cada vez mais cheia. Ele acaba de assumir mais um papel, dessa vez como a voz do personagem Xavier, da animação "Zoopocalipse - Uma Aventura Animal" que chegou aos cinemas no dia 25 de setembro.

A paixão por dublagem já é antiga, mas só veio o estudo: curso, treino e os papeis como o de Capitão Caverna no longa do universo Scooby-Doo. Agora, ele assumiu a dublagem do primeiro personagem com protagonismo maior e afirma querer explorar ainda mais a área.

Além das outras ocupações, Ed abriu espaço para um novo hobby: cantar. "Estou vivendo um momento musical", conta. Ele até já montou uma banda, "Ed Gama e os Disgramados" e passou a postar vídeos cantando nas redes sociais. Um vídeo da versão em forró de música "Deslocado", da banda portuguesa Napa atingiu mais 3 milhões de visualizações. "Talvez seja mais uma coisa para eu inventar fazer na minha vida."

