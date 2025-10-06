Confundida com Manuela Dias, Manuela D'Ávila esclarece que não é autora de 'Vale Tudo'

© REUTERS / Adriano Machado (Foto de arquivo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma publicação da ex-deputada federal Manuela D'Ávila viralizou nos últimos dias. Nela, a gaúcha esclarece aos seguidores que não é a autora do remake de "Vale Tudo", novela que é exibida na faixa das 21h da Globo e que está em sua reta final.

D'Ávila contou que tem sido confundida com Manuela Dias, que é quem assina a nova versão da trama. Ela mostrou algumas mensagens recebidas em suas redes sociais, nas quais é questionada principalmente a respeito do pouco destaque de Raquel, personagem de Taís Araujo no folhetim.

"Cadê a Raquel", diz uma das mensagens. "O que aconteceu com a personagem da Raquel? Acreditava que ela era a protagonista", comenta um internauta em outra.

Com bom humor, a ex-filiada ao PC do B não perdeu a oportunidade de fazer piada com o fato. "Comunicado oficial sobre as minhas decisões", publicou. "Eu sou a Manuela D'Ávila (política) e não Manuela Dias (autora da novela)"

A postagem fez sucesso até entre atores da novela. Renato Góes, que faz o papel de Ivan na trama, foi um dos que comentaram. "Bom bagaaaraaaai", escreveu. Alice Wegmann e Maeve Jinkings, que fazem as personagens Solange e Cecília respectivamente, também deram risada.

Já Manuela Dias, a autora de fato do remake, também entrou na brincadeira. "Quem vai matar Odete Roitman?? Me conta!!!", escreveu.