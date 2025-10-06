Morre aos 67 anos Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner

Ike Turner Jr., músico e filho de Ike Turner, adotado por Tina Turner, morreu aos 67 anos em Los Angeles. Segundo o site TMZ, a causa da morte foi uma insuficiência renal, agravada por problemas cardíacos. A informação foi confirmada pela sobrinha de Tina Turner, Jacqueline Bullock, que afirmou que o músico vinha enfrentando um declínio de saúde e havia sofrido um derrame no início de setembro.
“É com grande tristeza que anunciamos a morte do meu primo, Ike Turner Jr. Ele era mais do que um primo, era um irmão. Crescemos juntos”, declarou Bullock em comunicado divulgado ao Page Six.
Ela relembrou o talento precoce de Ike Jr., que tocava diversos instrumentos e trabalhou no Bolic Sound Studios, fundado por seu pai. “Embora gostasse de tocar bateria, Tina insistia para que ele desmontasse o instrumento após os ensaios, e isso o levou a se apaixonar pelos teclados”, contou.
Ao longo da carreira, Ike Turner Jr. se tornou um engenheiro de som requisitado, além de músico e produtor. Em 2007, recebeu um Grammy de Melhor Álbum de Blues Tradicional pelo disco Risin’ With The Blues, de Ike Turner.
Nascido em 1958, filho de Ike Turner e Lorraine Taylor, foi adotado por Tina Turner ainda na infância. A cantora também adotou o irmão dele, Michael Turner. Tina e Ike tiveram juntos um filho biológico, Ronnie Turner, e a artista era mãe de Raymond Craig, de um relacionamento anterior com Raymond Hill.
Tina Turner morreu em maio de 2023, aos 83 anos, após longa doença. Ike Turner Sr. faleceu em dezembro de 2007, aos 76 anos, vítima de overdose de cocaína.
A família de Ike Jr. agradeceu pelas mensagens de apoio e pediu privacidade neste momento de luto.