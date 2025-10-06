Notícias ao Minuto
A condenação Sean Combs e outros famosos que estão na cadeia (alguns em perpétua)

Mesmo os ricos e famosos enfrentam consequências às vezes

06/10/2025 12:00

Fama

Celebridades

Muitas celebridades foram mandadas para a prisão ao longo dos anos. Especialmente por causa de delitos menores envolvendo acusações de dirigir sob influência de substâncias ilícitas ou crimes financeiros, que resultaram em sentenças curtas. No entanto, alguns famosos foram autores de atividades criminosas que atingiram um patamar horrivelmente diferente, resultando em vários anos de detenção. Esse não foi o caso do rapper Sean Combs, também conhecido como P. Diddy. As acusações contra ele eram bem graves, mas sua sentença foi menor que a de muitos outros famosos: apenas quatro anos.

 

No Brasil, tivemos alguns casos recentes de pessoas que foram presas, mas que já foram soltas por diversos motivos, como Deolane Bezerra, Nego Di, Jô (ex-atacante da seleção brasileira de futebol) e MC Poze do Rodo. 

Nesta lista, trazemos apenas os famosos que ainda estão na prisão. E temos mais um brasileiro. De fato, essas celebridades são agora mais lembradas pelas más decisões que tomaram em suas vidas do que pelas suas carreiras. Clique na galeria para descobrir as figuras famosas que estão atualmente na cadeia! Alguns em prisão perpétua.

