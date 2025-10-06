Céline Dion faz rara aparição com filhos em espetáculo de Paul McCartney

© Getty Images

A cantora Céline Dion fez uma rara aparição pública no último sábado (4), durante o show de Paul McCartney no Allegiant Stadium, em Las Vegas, acompanhada dos três filhos — René-Charles, de 24 anos, e os gêmeos Nelson e Eddy, de 14.

Usando uma blusa preta de gola alta e chapéu combinando, a artista canadense foi vista aplaudindo e se emocionando durante a apresentação do ex-Beatle, de quem é amiga de longa data. As imagens da cantora no evento circularam rapidamente pelas redes sociais.

Desde que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, em 2022, Céline tem feito poucas aparições públicas. Em junho deste ano, porém, ela também foi vista em um show do Coldplay, na mesma cidade, onde recebeu uma homenagem do vocalista Chris Martin. “Céline, minha linda irmã, fazes meu coração bater mais forte. És uma superestrela. Um aplauso para a lendária Céline Dion, nós te amamos”, disse o cantor durante o espetáculo..

Céline Dion, hoje com 56 anos, revelou o diagnóstico há cerca de três anos, quando precisou se afastar dos palcos. A síndrome da pessoa rígida é uma doença neuromuscular rara que provoca rigidez progressiva e espasmos musculares. Segundo o neurologista Joaquim Machado Cândido, diretor clínico da Andar Clinic, em Lisboa, a condição está frequentemente associada a doenças autoimunes e ainda não tem causa totalmente compreendida, embora se acredite que tenha origem autoimune.

Os sintomas incluem rigidez muscular no tronco, espasmos dolorosos desencadeados por toque, estresse ou ruídos e fadiga constante devido à tensão muscular. A doença pode surgir em diferentes idades, mas geralmente se manifesta entre os 30 e 50 anos.