Notícias ao Minuto
Procurar

Céline Dion faz rara aparição com filhos em espetáculo de Paul McCartney

Usando uma blusa preta de gola alta e chapéu combinando, a artista canadense foi vista aplaudindo e se emocionando durante a apresentação do ex-Beatle, de quem é amiga de longa data. As imagens da cantora no evento circularam rapidamente pelas redes sociais

Céline Dion faz rara aparição com filhos em espetáculo de Paul McCartney

© Getty Images

Notícias ao Minuto
06/10/2025 07:50 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Céline Dion

A cantora Céline Dion fez uma rara aparição pública no último sábado (4), durante o show de Paul McCartney no Allegiant Stadium, em Las Vegas, acompanhada dos três filhos — René-Charles, de 24 anos, e os gêmeos Nelson e Eddy, de 14.

 

Usando uma blusa preta de gola alta e chapéu combinando, a artista canadense foi vista aplaudindo e se emocionando durante a apresentação do ex-Beatle, de quem é amiga de longa data. As imagens da cantora no evento circularam rapidamente pelas redes sociais.

 
 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Les Cinq Céline Dion Brasil (@lescinqceline)

 
 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Les Cinq Céline Dion Brasil (@lescinqceline)

Desde que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, em 2022, Céline tem feito poucas aparições públicas. Em junho deste ano, porém, ela também foi vista em um show do Coldplay, na mesma cidade, onde recebeu uma homenagem do vocalista Chris Martin. “Céline, minha linda irmã, fazes meu coração bater mais forte. És uma superestrela. Um aplauso para a lendária Céline Dion, nós te amamos”, disse o cantor durante o espetáculo..

Céline Dion, hoje com 56 anos, revelou o diagnóstico há cerca de três anos, quando precisou se afastar dos palcos. A síndrome da pessoa rígida é uma doença neuromuscular rara que provoca rigidez progressiva e espasmos musculares. Segundo o neurologista Joaquim Machado Cândido, diretor clínico da Andar Clinic, em Lisboa, a condição está frequentemente associada a doenças autoimunes e ainda não tem causa totalmente compreendida, embora se acredite que tenha origem autoimune.

Os sintomas incluem rigidez muscular no tronco, espasmos dolorosos desencadeados por toque, estresse ou ruídos e fadiga constante devido à tensão muscular. A doença pode surgir em diferentes idades, mas geralmente se manifesta entre os 30 e 50 anos.

Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

O influenciador, que chegou a pesar 350 kg e atualmente está com 235 kg, contou que sua maior motivação para emagrecer é o sonho de ser pai.

Guilherme Bernardo | 09:36 - 05/10/2025

 

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Garrett Olson

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

2

fama

Tina Turner

Morre aos 67 anos Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner

3

fama

Céline Dion

Céline Dion faz rara aparição com filhos em espetáculo de Paul McCartney

4

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

5

fama

Celebridades

A condenação Sean Combs e outros famosos que estão na cadeia (alguns em perpétua)

6

fama

Vale Tudo

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'