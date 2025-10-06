Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

© Instagram_cristiano

Georgina Rodríguez compartilhou com seus seguidores do Instagram uma série de fotos inéditas que revelam detalhes da casa onde vive com Cristiano Ronaldo e os filhos.

Em uma das imagens, é possível ver a cozinha da mansão, com decoração moderna em tons de dourado e branco. As rosas brancas, flores favoritas da modelo, também aparecem em destaque na composição do ambiente.

A influenciadora mostrou ainda o quarto das filhas Eva, de oito anos, Alana Martina, de sete, e Bella Esmeralda, de três. O espaço infantil segue uma paleta em branco e rosa, com armários personalizados e detalhes em formato de coração.

Outra foto mostra um momento de ternura entre Cristiano Ronaldo e a filha mais nova, Bella Esmeralda, que aparece de pijama sendo abraçada e beijada pelo pai.

Na parte externa da casa, Georgina exibiu dois dos carros de luxo do casal estacionados em frente à garagem. O jogador português aparece de roupa esportiva, em um clima descontraído.









© Reprodução Instagram - Georgina Rodrígue As imagens foram publicadas após o retorno de Georgina de Paris, onde participou de um desfile da Balenciaga.