Notícias ao Minuto
Procurar

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

A modelo e influenciadora Georgina Rodríguez compartilhou imagens que mostram detalhes da mansão onde vive com Cristiano Ronaldo e os filhos. As fotos revelam momentos íntimos da família, incluindo o craque português em casa e o quarto das meninas decorado em tons de rosa e branco

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

© Instagram_cristiano

Notícias ao Minuto
06/10/2025 10:45 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez compartilhou com seus seguidores do Instagram uma série de fotos inéditas que revelam detalhes da casa onde vive com Cristiano Ronaldo e os filhos.

 

Em uma das imagens, é possível ver a cozinha da mansão, com decoração moderna em tons de dourado e branco. As rosas brancas, flores favoritas da modelo, também aparecem em destaque na composição do ambiente.

A influenciadora mostrou ainda o quarto das filhas Eva, de oito anos, Alana Martina, de sete, e Bella Esmeralda, de três. O espaço infantil segue uma paleta em branco e rosa, com armários personalizados e detalhes em formato de coração.

Outra foto mostra um momento de ternura entre Cristiano Ronaldo e a filha mais nova, Bella Esmeralda, que aparece de pijama sendo abraçada e beijada pelo pai.

Na parte externa da casa, Georgina exibiu dois dos carros de luxo do casal estacionados em frente à garagem. O jogador português aparece de roupa esportiva, em um clima descontraído. 
 

Notícias ao Minuto
© Reprodução Instagram - Georgina Rodríguez    Notícias ao Minuto
© Reprodução Instagram - Georgina Rodríguez  

Notícias ao Minuto
© Reprodução Instagram - Georgina Rodríguez  

 Notícias ao Minuto
© Reprodução Instagram - Georgina Rodrígue As imagens foram publicadas após o retorno de Georgina de Paris, onde participou de um desfile da Balenciaga. 

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'

A autora Manuela Dias afirmou que tenta encarar as críticas ao remake de Vale Tudo como aprendizado e destacou o esforço da equipe para entregar o melhor resultado. Ela revelou ainda ter gravado dez finais diferentes para o mistério sobre a morte de Odete Roitman.

Folhapress | 08:45 - 06/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Garrett Olson

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

2

fama

Tina Turner

Morre aos 67 anos Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner

3

fama

Céline Dion

Céline Dion faz rara aparição com filhos em espetáculo de Paul McCartney

4

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

5

fama

Celebridades

A condenação Sean Combs e outros famosos que estão na cadeia (alguns em perpétua)

6

fama

Vale Tudo

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'