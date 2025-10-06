Notícias ao Minuto
Procurar

SBT usa estratégia inusitada para promover The Voice: 'Após a morte da Odete'

SBT aposta no humor e na nostalgia para promover a estreia do The Voice com Tiago Leifert. Em chamada exibida na TV, emissora convida o público a mudar de canal logo após a morte de Odete Roitman em Vale Tudo, retomando estratégia clássica dos tempos de Silvio Santos

SBT usa estratégia inusitada para promover The Voice: 'Após a morte da Odete'

© Reprodução

Folhapress
06/10/2025 13:45 ‧ há 5 horas por Folhapress

Fama

SBT

(FOLHAPRESS) - O SBT usou uma estratégia inusitada para promover a estreia do The Voice, sob o comando de Tiago Leifert. A emissora sabe que a cena mais aguardada de "Vale Tudo", na Globo, vai ao ar nesta segunda (6), e sugeriu que os telespectadores mudem de canal em seguida.

 

"Amanhã [hoje], 10h30 da noite, após a morte da Odete [Roitman], venha se divertir com a gente", diz a chamada que foi ao ar e repercute nas redes sociais.

Essa estratégia era muito utilizada na época em que Silvio Santos trabalhava no canal. Não foram poucas as vezes em que ele pedia para o público trocar de canal quando o folhetim das 21h terminasse.

Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles são os técnicos da nova edição. J.B de Oliveira, o Boninho, é o produtor-executivo, ou showrunner, como é chamado o diretor dessa função.

A parte técnica é de responsabilidade da Formata Produções. O The Voice Brasil será exibido simultaneamente no Disney+, serviço de streaming da Disney, junto com a exibição no SBT.

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

A modelo e influenciadora Georgina Rodríguez compartilhou imagens que mostram detalhes da mansão onde vive com Cristiano Ronaldo e os filhos. As fotos revelam momentos íntimos da família, incluindo o craque português em casa e o quarto das meninas decorado em tons de rosa e branco

Notícias ao Minuto | 10:45 - 06/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Garrett Olson

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

2

fama

Vale Tudo

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'

3

fama

Hungria

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

4

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

5

fama

Céline Dion

Céline Dion faz rara aparição com filhos em espetáculo de Paul McCartney

6

fama

Tina Turner

Morre aos 67 anos Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner

7

fama

Celebridades

A condenação Sean Combs e outros famosos que estão na cadeia (alguns em perpétua)

8

fama

SBT

SBT usa estratégia inusitada para promover The Voice: 'Após a morte da Odete'

9

fama

Maternidade

Famosas que se tornaram mães depois dos 40 e 50 anos

10

fama

Novela

Após críticas, Taís Araujo diz que público também tinha pressa por reviravolta de Raquel