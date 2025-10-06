Após críticas, Taís Araujo diz que público também tinha pressa por reviravolta de Raquel

© <p>Globo/Victor Pollak</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após fazer críticas à condução de sua personagem em "Vale Tudo" (Globo), a atriz Taís Araujo evitou entrar em mais polêmicas ao ser perguntada por Ana Maria Braga, no Mais Você, sobre o que havia achado de Raquel voltar a vender sanduíche na praia quando poderia ter ascendido socialmente.

Em resposta, disse que o público também estava ansioso para a reviravolta da mocinha. "O povo estava enlouquecido querendo essa mudança. Acho curioso, pois hoje fazemos novela e escutamos muito o público, diferentemente de antigamente", começou.

"Abri um diálogo com os fãs nas redes e precisei pedir calma, falei que teria a virada. Queriam tudo para ontem", emendou a artista, que na atração recebeu o tio, Silvio, que fez um prato especial para ela.

Vale lembrar que numa entrevista, Taís declarou que ficou frustrada com o enredo de Raquel na novela. "Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Não era a trama original. Para mim, a Raquel iria numa curva ascendente."

No capítulo desta segunda-feira (6), Odete Roitman (Debora Bloch) levará o tiro fatal e um clima de "quem matou" se instaurará nos capítulos finais da trama.

E Taís não fugiu do palpite. "Acho que [a assassina] será a Celina [Malu Galli]. Ela é quem mais tem motivos, foi infernizada a vida toda pela irmã", disse.

"Se bem que fazer isso seria mudar uma mulher boa para vilã, então não sei", emendou a artista sobre os rumos que a autora, Manuela Dias, pode dar à novela.

Curiosamente, a vestimenta usada por Debora Bloch no momento do tiro será bem parecido com o da versão original, da Odete interpretada por Beatriz Segall.