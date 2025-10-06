Notícias ao Minuto
Procurar

Após críticas, Taís Araujo diz que público também tinha pressa por reviravolta de Raquel

No capítulo desta segunda-feira (6), Odete Roitman (Debora Bloch) levará o tiro fatal e um clima de "quem matou" se instaurará nos capítulos finais da trama

Após críticas, Taís Araujo diz que público também tinha pressa por reviravolta de Raquel

© <p>Globo/Victor Pollak</p>

Folhapress
06/10/2025 18:00 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após fazer críticas à condução de sua personagem em "Vale Tudo" (Globo), a atriz Taís Araujo evitou entrar em mais polêmicas ao ser perguntada por Ana Maria Braga, no Mais Você, sobre o que havia achado de Raquel voltar a vender sanduíche na praia quando poderia ter ascendido socialmente.

 

Em resposta, disse que o público também estava ansioso para a reviravolta da mocinha. "O povo estava enlouquecido querendo essa mudança. Acho curioso, pois hoje fazemos novela e escutamos muito o público, diferentemente de antigamente", começou.

"Abri um diálogo com os fãs nas redes e precisei pedir calma, falei que teria a virada. Queriam tudo para ontem", emendou a artista, que na atração recebeu o tio, Silvio, que fez um prato especial para ela.

Vale lembrar que numa entrevista, Taís declarou que ficou frustrada com o enredo de Raquel na novela. "Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Não era a trama original. Para mim, a Raquel iria numa curva ascendente."

No capítulo desta segunda-feira (6), Odete Roitman (Debora Bloch) levará o tiro fatal e um clima de "quem matou" se instaurará nos capítulos finais da trama.

E Taís não fugiu do palpite. "Acho que [a assassina] será a Celina [Malu Galli]. Ela é quem mais tem motivos, foi infernizada a vida toda pela irmã", disse.

"Se bem que fazer isso seria mudar uma mulher boa para vilã, então não sei", emendou a artista sobre os rumos que a autora, Manuela Dias, pode dar à novela.

Curiosamente, a vestimenta usada por Debora Bloch no momento do tiro será bem parecido com o da versão original, da Odete interpretada por Beatriz Segall.

Confundida com Manuela Dias, Manuela D'Ávila esclarece que não é autora de 'Vale Tudo'

Confundida com Manuela Dias, Manuela D'Ávila esclarece que não é autora de 'Vale Tudo'

A ex-deputada federal contou que tem sido confundida com Manuela Dias, que é quem assina a nova versão da trama da TV Globo, 'Vale Tudo'

Folhapress | 16:00 - 06/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Garrett Olson

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

2

fama

Vale Tudo

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'

3

fama

Hungria

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

4

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

5

fama

Céline Dion

Céline Dion faz rara aparição com filhos em espetáculo de Paul McCartney

6

fama

Tina Turner

Morre aos 67 anos Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner

7

fama

Celebridades

A condenação Sean Combs e outros famosos que estão na cadeia (alguns em perpétua)

8

fama

SBT

SBT usa estratégia inusitada para promover The Voice: 'Após a morte da Odete'

9

fama

Maternidade

Famosas que se tornaram mães depois dos 40 e 50 anos

10

fama

Novela

Após críticas, Taís Araujo diz que público também tinha pressa por reviravolta de Raquel