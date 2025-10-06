Notícias ao Minuto
Procurar

Chegada do The Voice estressa Ratinho, que muda de horário e se diz 'chateado'

"Fiquei muito triste de ter sabido disso, essa mudança de horário, na última hora. Não sabia, estava pescando", disse o apresentador sobre as modificações do SBT sobre o 'Programa do Ratinho'

Chegada do The Voice estressa Ratinho, que muda de horário e se diz 'chateado'

© Divulgação / SBT

Folhapress
06/10/2025 16:47 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Televisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Ratinho usou o microfone de seu programa na Massa FM para criticar o SBT pela mudança de horário de sua atração. O Programa do Ratinho vai ser exibido às 21h30 às segundas-feiras, devido à chegada do The Voice, que começará às 22h30.

 

"Nosso programa na segunda-feira será às 21h30 enquanto durar o The Voice. Só fiquei muito triste de ter sabido disso, essa mudança de horário, na última hora. Não sabia, estava pescando", disse ele.

Ratinho ressaltou que não teve escolha na decisão. "Fiquei chateado porque estou há muito tempo nesse horário. Acho que meu público merecia, talvez, um pouquinho mais de respeito da minha parte, mas não foi culpa minha", disse.

O SBT, aliás, usou uma estratégia inusitada para promover a estreia do The Voice, sob o comando de Tiago Leifert. A emissora sabe que a cena mais aguardada de "Vale Tudo", na Globo, vai ao ar nesta segunda (6), e sugeriu que os telespectadores mudem de canal em seguida.

"Amanhã [hoje], 10h30 da noite, após a morte da Odete [Roitman], venha se divertir com a gente", diz a chamada que foi ao ar e repercute nas redes sociais.

SBT usa estratégia inusitada para promover The Voice: 'Após a morte da Odete'

SBT usa estratégia inusitada para promover The Voice: 'Após a morte da Odete'

SBT aposta no humor e na nostalgia para promover a estreia do The Voice com Tiago Leifert. Em chamada exibida na TV, emissora convida o público a mudar de canal logo após a morte de Odete Roitman em Vale Tudo, retomando estratégia clássica dos tempos de Silvio Santos

Folhapress | 13:45 - 06/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Garrett Olson

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

2

fama

Vale Tudo

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'

3

fama

Hungria

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

4

fama

Céline Dion

Céline Dion faz rara aparição com filhos em espetáculo de Paul McCartney

5

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

6

fama

Tina Turner

Morre aos 67 anos Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner

7

fama

Celebridades

A condenação Sean Combs e outros famosos que estão na cadeia (alguns em perpétua)

8

fama

SBT

SBT usa estratégia inusitada para promover The Voice: 'Após a morte da Odete'

9

fama

Maternidade

Famosas que se tornaram mães depois dos 40 e 50 anos

10

fama

Novela

Após críticas, Taís Araujo diz que público também tinha pressa por reviravolta de Raquel