Chegada do The Voice estressa Ratinho, que muda de horário e se diz 'chateado'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Ratinho usou o microfone de seu programa na Massa FM para criticar o SBT pela mudança de horário de sua atração. O Programa do Ratinho vai ser exibido às 21h30 às segundas-feiras, devido à chegada do The Voice, que começará às 22h30.

"Nosso programa na segunda-feira será às 21h30 enquanto durar o The Voice. Só fiquei muito triste de ter sabido disso, essa mudança de horário, na última hora. Não sabia, estava pescando", disse ele.

Ratinho ressaltou que não teve escolha na decisão. "Fiquei chateado porque estou há muito tempo nesse horário. Acho que meu público merecia, talvez, um pouquinho mais de respeito da minha parte, mas não foi culpa minha", disse.

O SBT, aliás, usou uma estratégia inusitada para promover a estreia do The Voice, sob o comando de Tiago Leifert. A emissora sabe que a cena mais aguardada de "Vale Tudo", na Globo, vai ao ar nesta segunda (6), e sugeriu que os telespectadores mudem de canal em seguida.

"Amanhã [hoje], 10h30 da noite, após a morte da Odete [Roitman], venha se divertir com a gente", diz a chamada que foi ao ar e repercute nas redes sociais.