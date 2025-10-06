'Minha mãe está chateada', diz rapaz que teria sido adotado informalmente por Leonardo

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Dias, o 'menino de Ilhéus' que teria sido adotado informalmente pelo cantor Leonardo, decidiu se manifestar após a repercussão da história relatada por Poliana Rocha, esposa do sertanejo.

Em um vídeo no Tiktok, João -hoje adulto- diz ser o rapaz que foi levado pela família de Leonardo para morar em Goiânia (GO) por dois meses. Ele mostra uma foto posada com o cantor na Fazenda Talismã, contendo uma carta no verso.

No vídeo, João não dá muitos detalhes sobre a história contada por Poliana, mas afirma que vai postar novos vídeos em breve e que "deixará claro" o que aconteceu.

"Sei que tem muita gente querendo saber onde está essa pessoa e quem é. Essa pessoa sou eu", diz João. "Vou fazer um pronunciamento logo mais. Já chegou no ouvido da minha mãe e ela está chateada pela forma como foi falado. Ela não quer aparecer, então eu vou me pronunciar porque essa história é minha", diz.

ENTENDA O CASO

Em entrevista à RedeTV! que foi ao ar no dia 15 de setembro, Poliana Rocha relatava a Daniela Albuquerque uma série de anedotas sobre sua vida com Leonardo, com quem é casada há 30 anos. Em uma dessas "aventuras", o casal teria adotado informalmente um rapaz de 15 anos que conheceu em uma viagem a Ilhéus (BA).

Questionada mais de uma vez pela apresentadora se teve autorização da família do menino, Poliana respondeu com tranquilidade que nunca os procurou.

Após dois meses abrigando o adolescente em casa, Poliana diz que se cansou e mandou-o de volta para Ilhéus com roupas novas e uma quantia em dinheiro. "Ele não estava mais jogando bola com o Zé, só queria ficar deitado ouvindo música. Aí eu falei: 'Vou ter que devolver.'"