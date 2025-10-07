Conversas entre Vini Jr. e modelo vazam no auge do affair com Virginia

© Getty / Instagram

O nome de Vinicius Jr. voltou a repercutir nas redes sociais nesta segunda-feira (6). O atacante do Real Madrid, recentemente envolvido em rumores de um possível relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca, teria trocado mensagens com a modelo brasileira Day Magalhães, que vive na Itália.

De acordo com informações publicadas pelo portal LeoDias, as supostas conversas mostram interações recentes enquanto o jogador estava em viagem pela Coreia do Sul. Segundo o site, o contato entre os dois teria começado há alguns meses e se mantido desde maio.

Nas capturas de tela divulgadas, Vinicius Jr. reage a publicações de Day com emojis e comentários, demonstra interesse em chamadas de vídeo e até menciona a possibilidade de encontros. Em uma troca mais recente, o jogador teria respondido a um vídeo postado pela modelo com um emoji de olhos. Ao ser questionado sobre onde estava, ele responde: “Longe. Coreia e você?”. Day teria dito estar nas Maldivas, e o atacante reagiu em tom de brincadeira: “Tá namorando aí, né? Hahaha

As mensagens também incluiriam registros de ligações e conversas sobre hospedagem. Em maio, o jogador teria escrito: “Deixa eu ver sobre o hotel e te aviso”, ao que ela respondeu: “Você fica lindo de smoking”, com emojis apaixonados. Em seguida, o atleta teria pedido os dados do passaporte dela, e ela confirmou o envio.

[Legenda]© Reprodução- Léo Dias

A assessoria de Vinicius Jr. ainda não se pronunciou sobre o caso.