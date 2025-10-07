Morre Ben Lewis, astro de “O Fantasma da Ópera”, aos 46 anos

© gofundme

Morreu o ator Ben Lewis, conhecido por interpretar o protagonista de “O Fantasma da Ópera”. Ele tinha 46 anos e lutava contra um câncer no intestino.

A notícia foi confirmada na segunda-feira (6) pelo apresentador australiano Todd Woodbridge, que publicou uma homenagem no Instagram.

“Hoje perdemos Ben Lewis, um dos amigos mais queridos da minha família, ainda tão jovem. A comunidade do teatro musical australiano também perdeu um dos seus grandes talentos. Ben foi uma estrela em O Fantasma da Ópera: O Amor Nunca Morre e em O Fantasma da Ópera, no West End. Mais importante que isso, ele era uma pessoa incrível, divertido, gentil e um mentor generoso com todos ao seu redor. Tenho muitas boas lembranças: férias na Escócia, visitas aos bastidores do Her Majesty’s Theatre, momentos em Wimbledon e nossa última foto juntos em junho. Envio minhas condolências a toda a família”, escreveu Woodbridge.

Segundo a revista People, Ben Lewis foi diagnosticado com câncer no intestino em fevereiro de 2024. Uma campanha no GoFundMe foi criada para ajudar a família do ator.

Filho dos cantores de ópera Michael Lewis e Patricia Price, Ben nasceu em uma família de músicos e estudou no Royal College of Music, em Londres, e na Western Australian Academy of Performing Arts. No início dos anos 2000, destacou-se em produções como Urinetown – O Musical, A Little Night Music e Priscilla, Rainha do Deserto, em Sydney.

Em 2011, ganhou projeção internacional ao protagonizar a produção australiana original de O Fantasma da Ópera: O Amor Nunca Morre, sequência do clássico O Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd Webber. Entre 2017 e 2018, retornou ao papel principal no West End de Londres.

Por sua atuação em O Fantasma da Ópera: O Amor Nunca Morre, Ben Lewis recebeu em 2012 o prêmio Judith Johnson de Melhor Ator em Musical, concedido pelo Sydney Theatre Awards.

O ator deixa a esposa, a também atriz australiana Melle Stewart, e familiares.

