Notícias ao Minuto
Procurar

Morre Ben Lewis, astro de “O Fantasma da Ópera”, aos 46 anos

Ator australiano, famoso por interpretar o protagonista de “O Fantasma da Ópera” e da sequência “O Amor Nunca Morre”, lutava contra um câncer no intestino. A morte foi confirmada por um amigo nas redes sociais. Lewis deixa a esposa, a atriz Melle Stewart

Morre Ben Lewis, astro de “O Fantasma da Ópera”, aos 46 anos

© gofundme

Notícias ao Minuto
07/10/2025 06:10 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Ben Lewis

Morreu o ator Ben Lewis, conhecido por interpretar o protagonista de “O Fantasma da Ópera”. Ele tinha 46 anos e lutava contra um câncer no intestino.

 

A notícia foi confirmada na segunda-feira (6) pelo apresentador australiano Todd Woodbridge, que publicou uma homenagem no Instagram.

“Hoje perdemos Ben Lewis, um dos amigos mais queridos da minha família, ainda tão jovem. A comunidade do teatro musical australiano também perdeu um dos seus grandes talentos. Ben foi uma estrela em O Fantasma da Ópera: O Amor Nunca Morre e em O Fantasma da Ópera, no West End. Mais importante que isso, ele era uma pessoa incrível, divertido, gentil e um mentor generoso com todos ao seu redor. Tenho muitas boas lembranças: férias na Escócia, visitas aos bastidores do Her Majesty’s Theatre, momentos em Wimbledon e nossa última foto juntos em junho. Envio minhas condolências a toda a família”, escreveu Woodbridge.

 
 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Todd Woodbridge (@woodbridge.todd)

Segundo a revista People, Ben Lewis foi diagnosticado com câncer no intestino em fevereiro de 2024. Uma campanha no GoFundMe foi criada para ajudar a família do ator.

Filho dos cantores de ópera Michael Lewis e Patricia Price, Ben nasceu em uma família de músicos e estudou no Royal College of Music, em Londres, e na Western Australian Academy of Performing Arts. No início dos anos 2000, destacou-se em produções como Urinetown – O Musical, A Little Night Music e Priscilla, Rainha do Deserto, em Sydney.

Em 2011, ganhou projeção internacional ao protagonizar a produção australiana original de O Fantasma da Ópera: O Amor Nunca Morre, sequência do clássico O Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd Webber. Entre 2017 e 2018, retornou ao papel principal no West End de Londres.

Por sua atuação em O Fantasma da Ópera: O Amor Nunca Morre, Ben Lewis recebeu em 2012 o prêmio Judith Johnson de Melhor Ator em Musical, concedido pelo Sydney Theatre Awards.

O ator deixa a esposa, a também atriz australiana Melle Stewart, e familiares.

Morre aos 67 anos Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner

Morre aos 67 anos Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner

O músico e produtor Ike Turner Jr. morreu em Los Angeles por complicações de insuficiência renal. Filho de Ike Turner e adotado por Tina Turner, ele enfrentava problemas cardíacos e havia sofrido um derrame em setembro, segundo familiares.

Notícias ao Minuto | 05:30 - 06/10/2025


 
 

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Vale Tudo

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'

2

fama

VINÍCIUS-JÚNIOR

Conversas entre Vini Jr. e modelo vazam no auge do affair com Virginia

3

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

4

fama

Hungria

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

5

fama

SBT

SBT usa estratégia inusitada para promover The Voice: 'Após a morte da Odete'

6

fama

Celebridades

A condenação Sean Combs e outros famosos que estão na cadeia (alguns em perpétua)

7

fama

Maternidade

Famosas que se tornaram mães depois dos 40 e 50 anos

8

fama

Ben Lewis

Morre Ben Lewis, astro de “O Fantasma da Ópera”, aos 46 anos

9

fama

Redes Sociais

'Minha mãe está chateada', diz rapaz que teria sido adotado informalmente por Leonardo

10

fama

Ed Gama

Estou com a terapia em dia e não me levo a sério, diz Ed Gama sobre haters