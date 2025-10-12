Notícias ao Minuto
Procurar

Antes e agora: Como estão as estrelas icônicas dos anos 1980?

Como essas celebridades mudaram nos últimos 40 anos?

Anterior Seguinte
Galeria

59 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto Brasil
12/10/2025 10:00 ‧ há 3 horas por Notícias Ao Minuto Brasil

Fama

anos 1980

A década de 1980 foi um período emocionante na história do cinema. Grandes filmes foram feitos durante esse período, apresentando histórias envolventes, efeitos especiais impressionantes e, claro, elencos extraordinários. Você deve estar se perguntando: o que aconteceu com os atores dessas produções de êxito? Eles ainda fazem sucesso ou sua fama desapareceu com o passar dos anos?

 

Bem, confira esta galeria de fotos comparando esses astros e estrelas desde a juventude dos anos 1980 até os dias atuais.

Leia Também: José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show