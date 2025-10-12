Antes e agora: Como estão as estrelas icônicas dos anos 1980?

© <p>Getty Images</p>

A década de 1980 foi um período emocionante na história do cinema. Grandes filmes foram feitos durante esse período, apresentando histórias envolventes, efeitos especiais impressionantes e, claro, elencos extraordinários. Você deve estar se perguntando: o que aconteceu com os atores dessas produções de êxito? Eles ainda fazem sucesso ou sua fama desapareceu com o passar dos anos?

Bem, confira esta galeria de fotos comparando esses astros e estrelas desde a juventude dos anos 1980 até os dias atuais.

