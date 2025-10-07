Notícias ao Minuto
Procurar

Músico do Oasis diz que vai dar pausa em turnê para tratar de câncer de próstata

Paul Arthurs, o Bonehead, vai se ausentar das apresentações dos Oasis em Seul, na Coreia do Sul, em Tóquio, no Japão, e nas cidades Sydney e Melbourne, na Austrália

Músico do Oasis diz que vai dar pausa em turnê para tratar de câncer de próstata

© Getty Images

Folhapress
07/10/2025 17:35 ‧ há 17 minutos por Folhapress

Fama

Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paul Arthurs, o Bonehead, guitarrista do Oasis, anunciou que fará uma pausa na turnê da banda para tratar de um câncer de próstata. Ele recebeu o diagnóstico ainda este ano, segundo publicação feita nas redes sociais.

 

O músico vai se ausentar das apresentações em Seul, na Coreia do Sul, em Tóquio, no Japão, e nas cidades Sydney e Melbourne, na Austrália. Elas acontecem nas próximas semanas, até o dia 8 de novembro.

"A boa notícia é que estou respondendo bem ao tratamento, o que me permitiu fazer parte da turnê desde o início. Fico triste de perder os próximos shows, mas estarei pronto a tempo da América do Sul", Bonehead escreveu no Instagram.

O Oasis fará dois shows no Brasil, nos dias 22 e 23 do mês que vem, no estádio MorumBis, em São Paulo. A banda britânica, comandada pelos irmãos Noel e Liam Gallagher, havia sido encerrada em 2009 após brigas entre eles. A turnê deste ano marca seu retorno aos palcos.

Morre Ben Lewis, astro de “O Fantasma da Ópera”, aos 46 anos

Morre Ben Lewis, astro de “O Fantasma da Ópera”, aos 46 anos

Ator australiano, famoso por interpretar o protagonista de “O Fantasma da Ópera” e da sequência “O Amor Nunca Morre”, lutava contra um câncer no intestino. A morte foi confirmada por um amigo nas redes sociais. Lewis deixa a esposa, a atriz Melle Stewart

Notícias ao Minuto | 06:10 - 07/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

VINÍCIUS-JÚNIOR

Conversas entre Vini Jr. e modelo vazam no auge do affair com Virginia

2

fama

Reality Show

Carol Lekker cospe na cara de Rayane Figliuzzi em 'A Fazenda 17'

3

fama

Redes Sociais

'Minha mãe está chateada', diz rapaz que teria sido adotado informalmente por Leonardo

4

fama

Ben Lewis

Morre Ben Lewis, astro de “O Fantasma da Ópera”, aos 46 anos

5

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

6

fama

Celebridades

As vidas dos famosos depois de entrarem em Seitas Secretas

7

fama

Cidade Negra

'Queria homenagear as mulheres', diz Toni Garrido após polêmica por trocar letra

8

fama

celebridades

O que aconteceu com os filhos das lendas da música?

9

fama

Novela

Após críticas, Taís Araujo diz que público também tinha pressa por reviravolta de Raquel

10

fama

Novela

As pessoas me dizem que já estão fazendo bolão, diz Debora Bloch sobre a morte de Odete