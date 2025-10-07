Músico do Oasis diz que vai dar pausa em turnê para tratar de câncer de próstata

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paul Arthurs, o Bonehead, guitarrista do Oasis, anunciou que fará uma pausa na turnê da banda para tratar de um câncer de próstata. Ele recebeu o diagnóstico ainda este ano, segundo publicação feita nas redes sociais.

O músico vai se ausentar das apresentações em Seul, na Coreia do Sul, em Tóquio, no Japão, e nas cidades Sydney e Melbourne, na Austrália. Elas acontecem nas próximas semanas, até o dia 8 de novembro.

"A boa notícia é que estou respondendo bem ao tratamento, o que me permitiu fazer parte da turnê desde o início. Fico triste de perder os próximos shows, mas estarei pronto a tempo da América do Sul", Bonehead escreveu no Instagram.

O Oasis fará dois shows no Brasil, nos dias 22 e 23 do mês que vem, no estádio MorumBis, em São Paulo. A banda britânica, comandada pelos irmãos Noel e Liam Gallagher, havia sido encerrada em 2009 após brigas entre eles. A turnê deste ano marca seu retorno aos palcos.