Davi Brito e Sacha Bali vão se enfrentar numa luta de boxe em novembro

Campeões do BBB 24 e de A Fazenda 16 se enfrentarão pelo evento Fight Music Show; Davi promete ir para cima, e Bali diz que bater no rival 'é sonho de milhões de brasileiros'

© Reprodução

Folhapress
07/10/2025 16:35 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Luta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão do BBB 24 (Globo), Davi Brito vai virar lutador de boxe e enfrentará, no dia 1 de novembro, pelo Fight Music Show, Sacha Bali, vencedor de A Fazenda 16 (Record). A encarada entre eles teve tumulto e um empurrão no rosto por parte de Davi.

 

O evento vai acontecer no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo e não terá mais Popó, que após se envolver numa briga em outra competição anunciou seu desligamento do esporte.

À Globo, Davi disse que tem treinado bastante e prometeu ir para cima de Bali. "Eu acho que é o começo de um novo ciclo. Estou treinando bastante com o campeão (Popó). Pretendo fazer uma boa apresentação e, se Deus quiser, seguir nessa carreira. Vou dar o meu melhor nessa luta. Arrebentar a cara dele", disse.

Em resposta, o vencedor do reality da Record sugeriu que seria um "sonho dos brasileiros" nocautear Davi por ele ser muito falastrão.

"Eu vim aqui com a missão de realizar o sonho de milhões de brasileiros: dar umas porradas na cara do Davi. É um menino muito abusado, muito malcriado. O boxe, assim como qualquer esporte marcial, não é só físico. É um jogo."

Após pancadaria em ringue, Popó chora e anuncia aposentadoria do boxe

Após pancadaria em ringue, Popó chora e anuncia aposentadoria do boxe

Popó anunciou o fim da carreira após o tumulto na luta com Wanderlei Silva, em São Paulo. O ex-campeão mundial afirmou ter sentido vergonha do episódio e disse que a agressão sofrida fora do ringue o levou a pendurar definitivamente as luvas

Folhapress | 10:30 - 07/10/2025

