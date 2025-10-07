Notícias ao Minuto
Carol Lekker cospe na cara de Rayane Figliuzzi em 'A Fazenda 17'

A briga entre a modelo e a atual namorada de Belo foi tensa e quase terminou em agressão física; tudo aconteceu durante o trato com a horta

07/10/2025 14:35 ‧ há 30 minutos por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um episódio de cusparada na cara em uma edição de A Fazenda (Record), algo que já havia acontecido na sexta edição entre Andressa Urach, Matheus Verdelho e Denise Rocha. Na atual versão, foi a vez de Carol Lekker acertar em cheio o rosto de Rayane Figliuzzi.

 

Tudo aconteceu durante o trato com a horta. Ambas começaram a se insultar. Em determinado momento (veja abaixo), Carol se aproximou do rosto de Rayane e cuspiu duas vezes.

"Olha quem você é, meu amor. Bafuda. Não escova os dentes, fica aí gritando na cara dos outros", respondeu a namorada do cantor Belo, sem reagir.

"Faz você agora [o trato da horta] sua criminosa, ficou me atentando, agora faz você. Lixo, você é um lixo", respondeu Carol.

A Record não se pronunciou sobre quais medidas poderão ser tomadas, mas cusparada não costuma causar expulsão.

