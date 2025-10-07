Notícias ao Minuto
Procurar

Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

A morte do ator foi confirmada pela assessoria de imprensa da família; Davi José morreu dormindo, de causas naturais, em São Paulo

Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

© Reprodução

Folhapress
07/10/2025 18:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Luto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu aos 83 anos, nesta segunda-feira (6), o ator David José, que fez o personagem Pedrinho na primeira versão da série de televisão "Sítio do Picapau Amarelo", entre as décadas de 1950 e 1960, na TV Tupi. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da família. José morreu dormindo, de causas naturais.

 

Quando fez "Sítio do Picapau Amarelo", obra que lhe deu projeção nacional, ele atuou com as atrizes Lúcia Lambertini, que interpretava a boneca Emília, e Edy Cerri, a Narizinho.

José foi também diretor, roteirista e produtor. Ele começou a estudar teatro aos 12 anos, e atuou em obras como "As Aventuras de Tom Sawyer", "Ciranda, Cirandinha", além de ter apresentado o programa infantil "Pim Pam Pum".

No cinema, trabalhou em "Doramundo", de 1978, "Uma Estranha História de Amor", no ano seguinte, e em "Nasce uma Mulher", lançado em 1983.

Teve também longa trajetória acadêmica. Estudou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, a USP, depois se mudou para a França para estudar sociologia nas universidades Paris VIII e Paris X. Quando voltou ao Brasil, fez doutorado em História Social na USP, e se dedicou a estudos sobre teatro e televisão.

O velório ocorreu na manhã desta terça-feira, no bairo Bela Vista, em São Paulo. José deixa a esposa Lígia Todescan Lessa Mattos, os filhos Paulo e Luiz e os netos Pedro e Gabriela.

Morre Ben Lewis, astro de “O Fantasma da Ópera”, aos 46 anos

Morre Ben Lewis, astro de “O Fantasma da Ópera”, aos 46 anos

Ator australiano, famoso por interpretar o protagonista de “O Fantasma da Ópera” e da sequência “O Amor Nunca Morre”, lutava contra um câncer no intestino. A morte foi confirmada por um amigo nas redes sociais. Lewis deixa a esposa, a atriz Melle Stewart

Notícias ao Minuto | 06:10 - 07/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

VINÍCIUS-JÚNIOR

Conversas entre Vini Jr. e modelo vazam no auge do affair com Virginia

2

fama

LUTO

Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

3

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

4

fama

Redes Sociais

'Minha mãe está chateada', diz rapaz que teria sido adotado informalmente por Leonardo

5

fama

Ben Lewis

Morre Ben Lewis, astro de “O Fantasma da Ópera”, aos 46 anos

6

fama

Reality Show

Carol Lekker cospe na cara de Rayane Figliuzzi em 'A Fazenda 17'

7

fama

Celebridades

As vidas dos famosos depois de entrarem em Seitas Secretas

8

fama

Animais

Zezé Di Camargo passa a abrigar cães abandonados em fazenda

9

fama

Cidade Negra

'Queria homenagear as mulheres', diz Toni Garrido após polêmica por trocar letra

10

fama

celebridades

O que aconteceu com os filhos das lendas da música?