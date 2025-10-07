Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu aos 83 anos, nesta segunda-feira (6), o ator David José, que fez o personagem Pedrinho na primeira versão da série de televisão "Sítio do Picapau Amarelo", entre as décadas de 1950 e 1960, na TV Tupi. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da família. José morreu dormindo, de causas naturais.

Quando fez "Sítio do Picapau Amarelo", obra que lhe deu projeção nacional, ele atuou com as atrizes Lúcia Lambertini, que interpretava a boneca Emília, e Edy Cerri, a Narizinho.

José foi também diretor, roteirista e produtor. Ele começou a estudar teatro aos 12 anos, e atuou em obras como "As Aventuras de Tom Sawyer", "Ciranda, Cirandinha", além de ter apresentado o programa infantil "Pim Pam Pum".

No cinema, trabalhou em "Doramundo", de 1978, "Uma Estranha História de Amor", no ano seguinte, e em "Nasce uma Mulher", lançado em 1983.

Teve também longa trajetória acadêmica. Estudou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, a USP, depois se mudou para a França para estudar sociologia nas universidades Paris VIII e Paris X. Quando voltou ao Brasil, fez doutorado em História Social na USP, e se dedicou a estudos sobre teatro e televisão.

O velório ocorreu na manhã desta terça-feira, no bairo Bela Vista, em São Paulo. José deixa a esposa Lígia Todescan Lessa Mattos, os filhos Paulo e Luiz e os netos Pedro e Gabriela.