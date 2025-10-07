IZA e Yuri Lima terminam relacionamento pela segunda vez

© Reprodução / Redes Sociais

RIO, None (UOL/FOLHAPRESS) - IZA e Yuri Lima terminam relacionamento um mês após polêmica nas redes sociais. Iza e Yuri são pais de Nala, que nasceu em outubro de 2024. Os dois chegaram a se separar brevemente

"IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", diz nota enviada pela assessoria da artista ao UOL.

Traição

Em maio deste ano, Iza comentou sobre traição de Yuri Lima e retomada de relacionamento após separação. Cantora abriu o jogo sobre traição no podcast É nóia minha?.

Artista disse que sentiu vontade de se pronunciar sobre a situação. "Caiu uma bomba na minha casa, aí achei que precisa dominar a narrativa por uma questão puramente de ego, por uma questão muito ingênua de que as pessoas iam ouvir a minha versão e falar 'acolhemos a sua versão'. As pessoas começaram a querer controlar a minha vida como uma novela, como se a minha decisão fosse impactar diretamente na vida delas."

No podcast, admitiu que não se arrependeu de expor o ocorrido. "Fiz alguma coisa porque não tenho sangue de barata. Foi algo que precisava colocar para fora. Não é que me arrependi, mas, a partir do momento que tomei outra decisão, falei: 'não vou avisar nada para ninguém'. Quem quiser achar que estou louca, vai achar, quem quiser fala 'maravilhosa, é a família dela'", indicou.

"É algo tão pessoal, como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida se a gente tem todo direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás, ou até terminar? Se quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso. A partir desse episódio, aprendi a lidar com as minhas frustrações."

Iza declarou que não se importa mais com a opinião alheia. "Liguei um fod-se tão bonito e espiritual que me elevou, foi tão libertador. Se passei por isso, estou de peito aberto, cagand para o que os outros falam, posso fazer o que eu quiser. A vida continua apesar das pessoas concordarem ou discordarem de você", concluiu.

