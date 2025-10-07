Notícias ao Minuto
Marido de Maíra Cardi é internado em meio às comemorações de casamento

Maíra Cardi contou nas redes sociais que Thiago Nigro precisou ser hospitalizado durante as comemorações da renovação de votos e aniversário de 35 anos

07/10/2025 21:47

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Maíra Cardi, 42, anunciou na tarde desta terça-feira (07) que o marido, Thiago Nigro, precisou ser internado.

 

A notícia surpreendeu os seguidores, já que o casal está em meio às comemorações pela renovação de votos do casamento. "O noivo está internado, gente", escreveu Maíra em seu Instagram. Thiago, que faz aniversário hoje, também comentou. "Que dia legal para vir parar aqui". Eles não deram detalhes do ocorrido.

O casal, que se casou oficialmente em 2023, iniciou ontem cinco dias de celebração com o tema Grécia. As comemorações acontecem em São Paulo.

