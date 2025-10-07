Notícias ao Minuto
Virginia Fonseca confirma término de romance com Vini Jr. após prints de conversa com modelo

Virginia chegou a viajar para Madri três vezes em menos de um mês para acompanhar o atleta do Real Madrid; assessoria da influenciadora informou que a relação terminou de forma amigável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O breve relacionamento entre Virginia Fonseca, 26, e Vinicius Junior, 25, chegou ao fim. A influenciadora confirmou o término após a circulação na internet de supostos prints de uma conversa entre o jogador e uma modelo da Espanha.

 

A assessoria de imprensa da influenciadora informou que, embora os dois estivessem se conhecendo, a relação terminou de forma amigável.

"Eles realmente estavam se conhecendo melhor. Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho. Vale frisar que não tinham nada sério", informou a equipe da criadora de conteúdo em nota enviada à imprensa.

O affair entre os dois havia despertado curiosidade nas redes sociais. Virginia chegou a viajar para Madri três vezes em menos de um mês para acompanhar o atleta, inclusive marcando presença em uma partida do Real Madrid no último fim de semana.

Após o jogo, Vini chegou a publicar um vídeo em que os dois apareciam dançando juntos, o que reforçou os rumores de um romance mais firme.

