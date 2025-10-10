Paulo Betti brinca que Cássia Kis vai sair da frente de um quartel para matar Odete Roitman

© <p>TV Globo/João Miguel Júnior</p>

(FOLHAPRESS) - Paulo Betti fez uma participação especial nas redes sociais da esposa, Dadá Coelho, para comentar o capítulo icônico de "Vale Tudo" da última segunda-feira (6).

Questionado sobre quem ele acha que matou Odete Roitman, o ator brincou que seria Cássia Kis. Na primeira versão, a assassina foi Leila, então vivida por Cássia – papel de Carolina Dieckmmann no remake.

"Amor, e se for a Cássia Kis?", pergunta Dadá Coelho. "Ela pode voltar num crossover, como chamam", aposta.

"Ela sai da frente de um quartel vestida com a bandeira do Brasil", debocha o ator. Os dois caem na gargalhada. A brincadeira foi uma referência ao passado recente de Cássia como apoiadora de Bolsonaro.

Ainda na conversa, Dadá e Paulo mostram a língua afiada e fazem piada também sobre as camisas justíssimas de Marco Aurélio, personagem de Alexandre Nero. "Foi costurada no corpo, não dá nem para abotoar", brincam.