Julio Rocha retorna às novelas em 'Três Graças'

© Divulgação

(FOLHAPRESS) - Julio Rocha está de volta às novelas depois de um longo período longe da TV. O ator, de 45 anos, participou na noite desta terça-feira (7) da festa de lançamento de "Três Graças", nova novela das nove da Globo, realizada na Pina Contemporânea, em São Paulo.

Ele celebrou o retorno e adiantou detalhes sobre o novo personagem, Edilberto, que promete intrigar o público.

É um personagem cheio de mistério, muito leal, mas também perigoso. Ele tem várias camadas e, aos poucos, o público vai entender o que o move. É alguém que vive na fronteira entre o certo e o errado, e isso o torna fascinante de interpretar", contou o ator, visivelmente empolgado com o desafio.

Na trama escrita por Aguinaldo Silva, Edilberto é o capanga e homem de confiança de Ferrette (Murilo Benício), o grande vilão da história. Sua relação com o patrão mistura admiração e medo, o que deve render momentos de tensão e viradas inesperadas. "Já estou animado com o rumo que ele está tomando. Dá para sentir que vem coisa grande por aí. É aquele tipo de personagem que cresce na medida em que a história avança", afirmou.

Julio, que já havia trabalhado com Aguinaldo Silva em outras produções, diz que aceitou o papel sem pensar duas vezes. "Só aceitei por causa do Aguinaldo Silva. Ele tem uma escrita única, que provoca a gente o tempo todo. Cada diálogo tem intenção, tem subtexto. Voltar em uma novela dele é uma alegria imensa –é como reencontrar um velho amigo e perceber que ele continua tão brilhante quanto antes."

O ator também destacou a emoção de retornar aos estúdios depois de um tempo afastado para se dedicar à família e a projetos pessoais. "Eu precisava desse tempo, foi importante para mim como pessoa e como artista. Mas estava com saudade do set, da correria, da energia de uma novela. Esse retorno veio na hora certa e com o projeto certo", afirmou.

Julio diz que está vivendo um novo momento profissional. "Hoje eu encaro o trabalho com mais leveza, mas também com mais profundidade. Quero me divertir, mas também surpreender. Edilberto é um presente, um personagem que me desafia e me faz pensar sobre até onde a lealdade pode ir."

O ator também demonstrou otimismo com a repercussão da nova trama. "A expectativa é enorme. A gente sente nos bastidores que "Três Graças" tem algo especial. É uma novela que fala de amor, de poder, de escolhas, mas com a alma do Aguinaldo – aquela mistura de drama e ironia que só ele sabe fazer. Espero que o público embarque com a gente nessa história."

Escrita por Aguinaldo Silva, "Três Graças" acompanha três gerações de mulheres que compartilham o mesmo nome – Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral). Ambientada em São Paulo, a trama mistura drama, humor e crítica social ao retratar as vidas de mães solo em diferentes contextos. A estreia está marcada para o dia 20 de outubro, sucedendo o remake de "Vale Tudo".