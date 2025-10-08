Notícias ao Minuto
Julio Rocha retorna às novelas em 'Três Graças'

Após anos longe da TV, Julio Rocha retorna às novelas em “Três Graças”, nova trama das nove da Globo escrita por Aguinaldo Silva. O ator interpreta Edilberto, um capanga leal e enigmático que promete movimentar a história com reviravoltas e dilemas morais intensos

Folhapress
08/10/2025 11:00

Júlio Rocha

(FOLHAPRESS) - Julio Rocha está de volta às novelas depois de um longo período longe da TV. O ator, de 45 anos, participou na noite desta terça-feira (7) da festa de lançamento de "Três Graças", nova novela das nove da Globo, realizada na Pina Contemporânea, em São Paulo.
Ele celebrou o retorno e adiantou detalhes sobre o novo personagem, Edilberto, que promete intrigar o público.

 

É um personagem cheio de mistério, muito leal, mas também perigoso. Ele tem várias camadas e, aos poucos, o público vai entender o que o move. É alguém que vive na fronteira entre o certo e o errado, e isso o torna fascinante de interpretar", contou o ator, visivelmente empolgado com o desafio.

Na trama escrita por Aguinaldo Silva, Edilberto é o capanga e homem de confiança de Ferrette (Murilo Benício), o grande vilão da história. Sua relação com o patrão mistura admiração e medo, o que deve render momentos de tensão e viradas inesperadas. "Já estou animado com o rumo que ele está tomando. Dá para sentir que vem coisa grande por aí. É aquele tipo de personagem que cresce na medida em que a história avança", afirmou.

Julio, que já havia trabalhado com Aguinaldo Silva em outras produções, diz que aceitou o papel sem pensar duas vezes. "Só aceitei por causa do Aguinaldo Silva. Ele tem uma escrita única, que provoca a gente o tempo todo. Cada diálogo tem intenção, tem subtexto. Voltar em uma novela dele é uma alegria imensa –é como reencontrar um velho amigo e perceber que ele continua tão brilhante quanto antes."

O ator também destacou a emoção de retornar aos estúdios depois de um tempo afastado para se dedicar à família e a projetos pessoais. "Eu precisava desse tempo, foi importante para mim como pessoa e como artista. Mas estava com saudade do set, da correria, da energia de uma novela. Esse retorno veio na hora certa e com o projeto certo", afirmou.

Julio diz que está vivendo um novo momento profissional. "Hoje eu encaro o trabalho com mais leveza, mas também com mais profundidade. Quero me divertir, mas também surpreender. Edilberto é um presente, um personagem que me desafia e me faz pensar sobre até onde a lealdade pode ir."

O ator também demonstrou otimismo com a repercussão da nova trama. "A expectativa é enorme. A gente sente nos bastidores que "Três Graças" tem algo especial. É uma novela que fala de amor, de poder, de escolhas, mas com a alma do Aguinaldo – aquela mistura de drama e ironia que só ele sabe fazer. Espero que o público embarque com a gente nessa história."

Escrita por Aguinaldo Silva, "Três Graças" acompanha três gerações de mulheres que compartilham o mesmo nome – Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral). Ambientada em São Paulo, a trama mistura drama, humor e crítica social ao retratar as vidas de mães solo em diferentes contextos. A estreia está marcada para o dia 20 de outubro, sucedendo o remake de "Vale Tudo".

