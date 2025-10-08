Amiga que doou rim a Selena Gomez e faltou ao casamento fala sobre briga

© Instagram/Selena Gomez

O casamento de Selena Gomez e Benny Blanco reuniu uma constelação de celebridades, incluindo Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short, Zoe Saldaña, Ed Sheeran e as irmãs Paris e Nicky Hilton. Mas uma ausência notável chamou a atenção do público: Francia Raisa, a atriz que doou um rim à cantora em 2017, não foi vista entre os convidados.

Em uma entrevista que voltou a circular nas redes sociais, especialmente no Reddit, a estrela de How I Met Your Father comentou sobre os rumores de um desentendimento com Selena e sobre o casamento da amiga. “Eu sei que ela vai se casar e fico muito feliz por ela. Ela tem a vida dela, já é bilionária, e sou grata por ter podido fazer isso por ela”, afirmou.

Ao ser questionada sobre o que diria a quem pensa em doar um órgão, Francia destacou que o gesto deve ser feito por altruísmo, e não por expectativas emocionais. “Desde o começo, os médicos me disseram que é uma doação. Se você doa um dólar para uma instituição, não liga depois perguntando o que fizeram com o seu dólar”, disse.

Os boatos sobre um possível rompimento entre as duas surgiram após especulações de que Francia teria se incomodado com hábitos de Selena após o transplante. A atriz, no entanto, negou que tenha feito qualquer declaração sobre isso. “Essas histórias são absurdas. Nunca falei nada. Quando ouvi dizer que eu estava brava porque ela fumava, nem sabia que esse boato existia”, explicou.

“Há muitos rumores. Ninguém sabe o que realmente está acontecendo, e nem ela nem eu estamos falando sobre isso”, acrescentou Francia, encerrando o assunto com uma mensagem conciliadora: “Talvez um dia a gente possa conversar e resolver tudo.”