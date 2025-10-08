Notícias ao Minuto
Guilherme está na roça; Carol, Yoná e Dudu disputam prova do fazendeiro

Miss Bumbum, ex-Ilhados com a Sogra e jornalista se enfrentam na próxima quarta-feira (8); sobrinho de Fábio Jr. é vetado e vai direto para disputa de votos do público

© Reprodução / Record TV

Folhapress
08/10/2025 16:48 ‧ há 31 minutos por Folhapress

Fama

Reality Show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Indicada pela fazendeira Rayane Figliuizzi, Carol Lekker ocupou o primeiro banquinho na formação de roça desta terça-feira (7) em A Fazenda 17.

 

O segundo banquinho foi de Yoná Sousa, que recebeu 11 votos da casa. Em seguida, Saory Cardoso, dona do poder laranja, teve de escolher dois peões para que um deles fosse indicado por Yoná. Ela escolheu Guilherme Boury e Toninho Tornado. Yoná decidiu por Guilherme para ocupar o terceiro banquinho.

Luiz Mesquita, dono do poder branco, teve de imunizar três colegas da dinâmica Resta Um. Ele escolheu livrar Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory.

Na dinâmica Resta Um, Dudu Camargo não foi salvo por ninguém e acabou ocupando o quarto banquinho da roça. Dudu escolheu Guilherme para ficar de fora da prova do fazendeiro.

Na próxima quarta-feira (8), Carol, Dudu e Yoná disputam a prova. Um deles sairá fazendeiro da semana, enquanto os outros dois enfrentarão Guilherme na disputa pelos votos do público.

