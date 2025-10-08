Guilherme está na roça; Carol, Yoná e Dudu disputam prova do fazendeiro

© Reprodução / Record TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Indicada pela fazendeira Rayane Figliuizzi, Carol Lekker ocupou o primeiro banquinho na formação de roça desta terça-feira (7) em A Fazenda 17.

O segundo banquinho foi de Yoná Sousa, que recebeu 11 votos da casa. Em seguida, Saory Cardoso, dona do poder laranja, teve de escolher dois peões para que um deles fosse indicado por Yoná. Ela escolheu Guilherme Boury e Toninho Tornado. Yoná decidiu por Guilherme para ocupar o terceiro banquinho.

Luiz Mesquita, dono do poder branco, teve de imunizar três colegas da dinâmica Resta Um. Ele escolheu livrar Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory.

Na dinâmica Resta Um, Dudu Camargo não foi salvo por ninguém e acabou ocupando o quarto banquinho da roça. Dudu escolheu Guilherme para ficar de fora da prova do fazendeiro.

Na próxima quarta-feira (8), Carol, Dudu e Yoná disputam a prova. Um deles sairá fazendeiro da semana, enquanto os outros dois enfrentarão Guilherme na disputa pelos votos do público.