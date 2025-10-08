Marido de Maíra Cardi passará por cirurgia após internação

© Reprodução / Instagram

(UOL/FOLHAPRESS) - Maíra Cardi, 40, atualizou o estado de saúde do marido, Thiago Nigro, que foi internado nesta terça-feira (7) em São Paulo.

O coach foi internado durante a renovação de votos do casal. Nos Stories do Instagram, Maíra Cardi contou que o marido precisará passar por uma cirurgia.

"Laudo do noivo: está todo enfaixado e terá que operar! Mas, em nome de Jesus, eu creio em um Deus de milagres e vamos mudar esse quadro", escreveu a influenciadora.

Thiago Nigro também compartilhou uma foto direto do hospital e lamentou ter sido internado justamente no dia do aniversário. "Que dia legal pra vir parar aqui", publicou.

Casados desde 2023, Maíra e Thiago haviam planejado cinco dias de comemorações para marcar a renovação dos votos matrimoniais. As celebrações aconteciam em São Paulo.