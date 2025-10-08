Notícias ao Minuto
Procurar

Amigas flagram gravação da cena da morte de Odete Roitman e entregam nova suspeita

As amigas estavam hospedadas no icônico Copacabana Palace e gravaram trechos da novela; a autora Manuela Dias deixou claro que seriam cinco os suspeitos de ter matado a vilã da trama

Amigas flagram gravação da cena da morte de Odete Roitman e entregam nova suspeita

© Divulgação / TV Globo

Folhapress
08/10/2025 15:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine estar no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no exato momento em que cenas da morte de Odete Roitman, em "Vale Tudo", são gravadas. E detalhe: você vê tudo de camarote. Foi isso o que aconteceu com um trio de amigas que estava por trás das câmeras na hora em que César (Cauã Reymond) sai do hotel em meio à tensão pelo assassinato da protagonista.

 

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, as três comentam sobre a gravação na hora em que ela acontece. Porém, um detalhe que passou despercebido por elas adiciona mais um nome à lista de suspeitos.

Isso porque nas imagens gravadas por elas é possível ver a atriz Teca Pereira, intérprete de Nice, saindo logo depois de César. Nice era a mulher idosa que cuidava de Leonardo (Guilherme Magon) e escondia esse segredo para Odete (Debora Bloch). Ela recebia dinheiro para manter esse mistério sobre a suposta morte do rapaz. Na trama, foi dada como morta.

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Luana Fernanda Lima (@luanalimaaofc)

Vale lembrar que Olavo (Ricardo Teodoro) não conseguiu dar o tiro fatal da janela do hotel e disse que havia ficado preso no elevador "com uma senhora que poderia ter uns 120 anos", uma referência que pode ser de Nice.

Ao Fantástico e também durante o capítulo derradeiro, a autora Manuela Dias deixou claro que seriam cinco os suspeitos: César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). Porém, há indícios de que mais gente possa entrar nessa lista.

Leia Também: As pessoas me dizem que já estão fazendo bolão, diz Debora Bloch sobre a morte de Odete

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Emergência

Desabamento em restaurante de Fogaça deixa feridos; funcionária morreu

2

fama

LUTO

Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

3

fama

SELENA-GOMEZ

Amiga que doou rim a Selena Gomez e faltou ao casamento fala sobre briga

4

fama

Vini Jr,

Virginia Fonseca confirma término de romance com Vini Jr. após prints de conversa com modelo

5

fama

Thiago Nigro

Marido de Maíra Cardi passará por cirurgia após internação

6

fama

Fim

IZA e Yuri Lima terminam relacionamento pela segunda vez

7

fama

Antes e depois

Famosos? Hoje eles têm "empregos normais"

8

fama

Animais

Zezé Di Camargo passa a abrigar cães abandonados em fazenda

9

fama

Júlio Rocha

Julio Rocha retorna às novelas em 'Três Graças'

10

fama

Celebridades

Truques de beleza mais estranhos das famosas: Tem até quem use sangue!