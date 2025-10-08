Amigas flagram gravação da cena da morte de Odete Roitman e entregam nova suspeita

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine estar no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no exato momento em que cenas da morte de Odete Roitman, em "Vale Tudo", são gravadas. E detalhe: você vê tudo de camarote. Foi isso o que aconteceu com um trio de amigas que estava por trás das câmeras na hora em que César (Cauã Reymond) sai do hotel em meio à tensão pelo assassinato da protagonista.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, as três comentam sobre a gravação na hora em que ela acontece. Porém, um detalhe que passou despercebido por elas adiciona mais um nome à lista de suspeitos.

Isso porque nas imagens gravadas por elas é possível ver a atriz Teca Pereira, intérprete de Nice, saindo logo depois de César. Nice era a mulher idosa que cuidava de Leonardo (Guilherme Magon) e escondia esse segredo para Odete (Debora Bloch). Ela recebia dinheiro para manter esse mistério sobre a suposta morte do rapaz. Na trama, foi dada como morta.

Vale lembrar que Olavo (Ricardo Teodoro) não conseguiu dar o tiro fatal da janela do hotel e disse que havia ficado preso no elevador "com uma senhora que poderia ter uns 120 anos", uma referência que pode ser de Nice.

Ao Fantástico e também durante o capítulo derradeiro, a autora Manuela Dias deixou claro que seriam cinco os suspeitos: César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). Porém, há indícios de que mais gente possa entrar nessa lista.

