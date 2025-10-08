Rodrigo Mussi passa por cirurgia para corrigir sequelas de acidente de 2022

© Reprodução- TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Mussi, 40, será submetido nesta quarta-feira (8) a uma cirurgia no joelho para tratar sequelas do grave acidente de carro que sofreu em 2022.

O ex-BBB explicou que o procedimento tem como objetivo corrigir uma lesão que o impedia de praticar esportes com normalidade. Apaixonado por atividades físicas desde a infância, ele revelou que a dificuldade em correr tem sido uma das maiores frustrações desde o acidente.

"Desde o acidente eu não consigo mais correr. Quando corro é muita dor. Faço esportes, sou apaixonado, mas correr eu não consigo, sinto muita dor no joelho", disse Rodrigo Mussi.

Após uma série de exames e avaliações, um ortopedista identificou a causa das dores e indicou a cirurgia corretiva. O procedimento será realizado sob anestesia geral, aplicada pelo médico anestesiologista Rômulo Navajas. "Graças a essa anestesia, ele não sentirá dor alguma e poderá ser operado com tranquilidade", explicou o profissional.

Confiante no resultado, Rodrigo acredita que a intervenção marcará um recomeço em sua vida. "Vou voltar a correr normalmente. Vou voltar a jogar futebol, que desde o acidente não jogo mais. Eu sou apaixonado por isso. Tênis, futebol, corrida... Será a realização de um sonho", afirmou com entusiasmo.