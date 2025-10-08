Famosos? Hoje eles têm "empregos normais"

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

A indústria do entretenimento pode parecer irresistível para nós, meros mortais. Afinal, há fama, dinheiro e tudo que acompanha ser uma celebridade. No entanto, muitos astros e estrelas decidiram mudar de carreira para empregos tidos como mais "normais", seja pelo bem de suas paixões ou pela falta de sucesso no show business. Vários famosos do passado não conseguiram se manter em alta e se reinventaram em outras profissões para pagarem as contas. Mas há também os casos de atores que abriram mão da fama justamente por não quererem viver em meio às pressões estéticas e psicológicas que a área exige.

Na galeria, conheça as celebridades brasileiras e internacionais que mudaram de carreira e hoje têm empregos "normais": de fazedores de cerveja a plantadores de abacate!