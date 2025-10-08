Notícias ao Minuto
Desabamento em restaurante de Fogaça deixa feridos: "situação grave"

Uma vítima foi levada para o Hospital das Clínicas pelo Corpo de Bombeiros; outra vítima está em estado grave

Rafael Damas
08/10/2025 15:00 ‧ há 18 minutos por Rafael Damas

Fama

Emergência

Na tarde desta quarta-feira (8), um desabamento no restaurante Jamile, de Henrique Fogaça, em São Paulo, deixou seis pessoas feridas, uma delas está sob escombros, em estado grave. Uma vítima foi levada para o Hospital das Clínicas por via terrestre.

 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o teto do restaurante, localizado na Bela Vista, região central da capital paulista, desabou. Inicialmente, os funcionários pensaram que se tratava de uma explosão na de gás na cozinha, porém os bombeiros identificaram um problema na estrutura do teto.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, equipes da Polícia Militar, incluindo o policiamento territorial e o Corpo de Bombeiros, estão no local prestando socorro às vítimas e oferecendo assistência aos familiares e demais presentes.

O chef Henrique Fogaça, conhecido por seu trabalho no Masterchef Brasil, da Band, é o proprietário do Jamile, que é um restaurante moderno e contemporâneo na região central de São Paulo.

