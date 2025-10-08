Notícias ao Minuto
Zé Felipe e Ana Castela posam juntos nas redes e fãs vibram com clima romântico

Cantores surgem abraçados em novo registro nas redes sociais e reacendem rumores; publicação no Instagram recebeu elogios de famosos que chamaram os dois de 'casalzão'

© Reprodução- Instagram

Folhapress
08/10/2025 22:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

REDES-SOCIAIS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, movimentaram as redes sociais nesta quarta-feira (8) ao publicarem novas fotos juntinhos. Nos cliques, os artistas aparecem abraçados, de jeans e botas combinando, em uma pose que reforça o clima de romance.

 

O filho de Leonardo marcou a cantora e adicionou apenas um emoji de coração -gesto suficiente para os fãs voltarem a especular sobre uma possível namoro.

A imagem, que rapidamente viralizou, atraiu uma enxurrada de comentários de seguidores e amigos famosos. "Lindos e com uma música perfeita, amo", escreveu a atriz Sophia Valverde. Mari Fernandez deixou com um simples "lindos", enquanto Ticiane Pinheiro brincou: "Não tenho maturidade pra essa foto". Já o influenciador Gustavo Rocha resumiu o sentimento geral: "Combinou demais esse casal".

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

A publicação veio horas depois de Zé Felipe participar de um podcast, no qual comentou sobre sua vida pessoal. O cantor afirmou estar solteiro, mas admitiu que o coração "anda batendo forte". Questionado sobre as críticas que recebe por expor momentos de alegria, ele respondeu com naturalidade: "A felicidade é algo muito nosso. A pessoa que baseia toda a sua felicidade em outra não é feliz. Eu estou na minha melhor fase, vivendo o que quero e sendo quem sou."

Ele também afirmou que esta com uma postura mais madura em relação à carreira e à paternidade. "Filhos não são uma fase, são pra vida toda", declarou, ao falar sobre o papel de pai de Maria Alice e Maria Flor, frutos do relacionamento anterior com Virginia Fonseca.

