Gene Simmons, vocalista do Kiss, sofre acidente de carro e se recupera em casa

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gene Simmons, que foi vocalista e baixista do Kiss, está se recuperando em casa de um acidente de carro que sofreu nesta terça (7). A informação é da emissora NBC4, que afirma que o músico desmaiou ao volante e bateu o veículo logo em seguida.

A polícia, por sua vez, confirmou o acidente, mas não revelou a identidade do artista. Segundo a esposa de Simmons, Shannon, a medicação do músico foi alterada por seus médicos há pouco tempo.

O Kiss deve se apresentar em novembro na sua primeira apresentação desde que o grupo se aposentou, em 2023.