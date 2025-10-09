Notícias ao Minuto
Procurar

Gene Simmons, vocalista do Kiss, sofre acidente de carro e se recupera em casa

O ex-baixista e vocalista do Kiss, Gene Simmons, se recupera em casa após desmaiar ao volante e sofrer um acidente de carro na terça-feira (7). A esposa do músico informou que a alteração recente em sua medicação pode ter causado o episódio. Ele passa bem

Gene Simmons, vocalista do Kiss, sofre acidente de carro e se recupera em casa

© Getty

Folhapress
09/10/2025 13:15 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Gene Simmons

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gene Simmons, que foi vocalista e baixista do Kiss, está se recuperando em casa de um acidente de carro que sofreu nesta terça (7). A informação é da emissora NBC4, que afirma que o músico desmaiou ao volante e bateu o veículo logo em seguida.

 

A polícia, por sua vez, confirmou o acidente, mas não revelou a identidade do artista. Segundo a esposa de Simmons, Shannon, a medicação do músico foi alterada por seus médicos há pouco tempo.

O Kiss deve se apresentar em novembro na sua primeira apresentação desde que o grupo se aposentou, em 2023.

Spice Girls se juntam e apoiam Victoria Beckham em pré-estreia de série

Spice Girls se juntam e apoiam Victoria Beckham em pré-estreia de série

Victoria Beckham reuniu ex-colegas das Spice Girls e amigos famosos na pré-estreia de seu novo documentário da Netflix, em Londres. Geri Halliwell, Emma Bunton e Mel C marcaram presença no evento ao lado da família Beckham, que prestigiou a estilista e empresária em uma noite de celebração

Notícias ao Minuto | 08:45 - 09/10/2025 

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Arturo Gatti Jr

“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

2

fama

Justin Bieber

Mãe diz estar rezando pela “cura” de Justin Bieber e cantor reage

3

fama

Virgina Fonseca,VINÍCIUS-JÚNIOR

Virginia Fonseca publica mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

4

fama

Luto

Morre Ron Dean, ator de “Clube dos Cinco” e “O Cavaleiro das Trevas”

5

fama

Emergência

Desabamento em restaurante de Fogaça deixa feridos; funcionária morreu

6

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Vini Jr. fala sobre fim com Virginia Fonseca: “Falhei e a decepcionei”

7

fama

Spice Girls

Spice Girls se juntam e apoiam Victoria Beckham em pré-estreia de série

8

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

9

fama

Novela

Amigas flagram gravação da cena da morte de Odete Roitman e entregam nova suspeita

10

fama

Redes Sociais

Zé Felipe e Ana Castela posam juntos nas redes e fãs vibram com clima romântico