Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Rangel, 27, e Lucas Bley, 32, vivem um dos momentos mais marcantes de suas vidas. O casal anunciou o nascimento da filha, Mia, nesta quarta-feira (9), nos Estados Unidos.

A menina é fruto de uma barriga solidária, e os dois acompanharam todo o parto de perto, vestindo toucas e roupas hospitalares antes de entrarem na sala de cirurgia.

Nas redes sociais, os influenciadores dividiram a emoção com os seguidores. "No dia 6 de outubro, às 14h50, nossa princesa Mia veio ao mundo. Nunca imaginamos sentir um amor tão grande nessa vida, e depois de tanto tempo ela está em nossos braços", escreveram na legenda de uma sequência de fotos em família.

Em outra publicação, Bley se declarou para a filha e o marido: "Ela é a princesa mais linda desse mundo todo! Estou completamente apaixonado. Meu amor, o papai te ama tanto." Já Rangel brincou com a expectativa dos fãs antes do nascimento, escrevendo: "Prontos para conhecer o rostinho mais lindo do mundo?".

O casal está junto desde 2020 e oficializou a união em novembro do ano passado, com uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo, reunindo amigos, familiares e nomes do meio artístico. Em maio, eles anunciaram a gestação e, desde então, compartilharam cada etapa do processo com os seguidores.

No comunicado mais recente, agradeceram o carinho recebido: "Obrigado pelas mensagens, pelas orações e por todo amor enviado -mesmo de longe! Vocês são incríveis."

Com Mia nos braços, Rangel e Bley agora iniciam uma nova fase. "Filha, você é o maior presente que poderíamos ter. Vamos te proteger, te amar e construir uma linda família com você. Saiba que já é muito amada por todos ao seu redor. Que Deus te abençoe hoje e sempre", completaram.