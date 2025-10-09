Notícias ao Minuto
Procurar

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

Os influenciadores compartilharam as primeiras imagens da bebê que nasceu nos Estados Unidos; a menina é fruto de uma barriga solidária, e os dois acompanharam todo o parto de perto

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

© Reprodução / Instagram

Folhapress
09/10/2025 17:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Rangel, 27, e Lucas Bley, 32, vivem um dos momentos mais marcantes de suas vidas. O casal anunciou o nascimento da filha, Mia, nesta quarta-feira (9), nos Estados Unidos.

 

A menina é fruto de uma barriga solidária, e os dois acompanharam todo o parto de perto, vestindo toucas e roupas hospitalares antes de entrarem na sala de cirurgia.

Nas redes sociais, os influenciadores dividiram a emoção com os seguidores. "No dia 6 de outubro, às 14h50, nossa princesa Mia veio ao mundo. Nunca imaginamos sentir um amor tão grande nessa vida, e depois de tanto tempo ela está em nossos braços", escreveram na legenda de uma sequência de fotos em família.

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Lucas Rangel (@lucasranngel)

Em outra publicação, Bley se declarou para a filha e o marido: "Ela é a princesa mais linda desse mundo todo! Estou completamente apaixonado. Meu amor, o papai te ama tanto." Já Rangel brincou com a expectativa dos fãs antes do nascimento, escrevendo: "Prontos para conhecer o rostinho mais lindo do mundo?".

O casal está junto desde 2020 e oficializou a união em novembro do ano passado, com uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo, reunindo amigos, familiares e nomes do meio artístico. Em maio, eles anunciaram a gestação e, desde então, compartilharam cada etapa do processo com os seguidores.

No comunicado mais recente, agradeceram o carinho recebido: "Obrigado pelas mensagens, pelas orações e por todo amor enviado -mesmo de longe! Vocês são incríveis."

Com Mia nos braços, Rangel e Bley agora iniciam uma nova fase. "Filha, você é o maior presente que poderíamos ter. Vamos te proteger, te amar e construir uma linda família com você. Saiba que já é muito amada por todos ao seu redor. Que Deus te abençoe hoje e sempre", completaram.

Diretor de 'Vale Tudo' revela 'estratégia' para gravar assassinato de Odete

Diretor de 'Vale Tudo' revela 'estratégia' para gravar assassinato de Odete

Em Vale Tudo, a vilã Odete Roitman (Debora Bloch) foi baleada em sua suíte no Copacabana Palace, tradicional hotel do cenário carioca

Folhapress | 16:12 - 09/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Virgina Fonseca,VINÍCIUS-JÚNIOR

Virginia Fonseca publica mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

2

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Vini Jr. fala sobre fim com Virginia Fonseca: “Falhei e a decepcionei”

3

fama

Arturo Gatti Jr

“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

4

fama

Justin Bieber

Mãe diz estar rezando pela “cura” de Justin Bieber e cantor reage

5

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

6

fama

Odete Roitman

Lucas Leto sugere que Celina matou Odete Roitman

7

fama

Luto

Morre Susan Kendall Newman, filha de Paul Newman, aos 72 anos

8

fama

Redes Sociais

Zé Felipe e Ana Castela posam juntos nas redes e fãs vibram com clima romântico

9

fama

Novela

Diretor de 'Vale Tudo' revela 'estratégia' para gravar assassinato de Odete

10

fama

Spice Girls

Spice Girls se juntam e apoiam Victoria Beckham em pré-estreia de série